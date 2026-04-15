به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی نژاد صبح چهارشنبه در نشستی با حضور خانواده‌های معظم شهدای جنگ رمضان و نماینده آیت‌الله سیستانی ضمن تسلیت مناسبت‌های پیش‌ِرو و ابراز خرسندی از میزبانی این جمع، حضور خانواده‌های شهدا را مایه افتخار، عزت و برکت برای استان دانست و از همراهی و استقامت آنان قدردانی کرد.

وی با تمرکز بر اهمیت فرهنگ مقاومت در هویت ایرانی ـ اسلامی، به بازخوانی حماسه‌هایی پرداخت که در سال‌های دفاع مقدس در دورافتاده‌ترین نقاط کشور رقم خورد؛ حماسه‌هایی که به گفته وی «ستون‌های پنهان اما پابرجای امنیت امروز ایران» را شکل داده‌اند.

جمالی‌نژاد تصریح کرد که بسیاری از روستاهای کوچک کشور در دوران جنگ تحمیلی با وجود جمعیت اندک، تمامی جوانان خود را راهی جبهه‌ها کردند و صفحات بی‌نظیری از فداکاری را در تاریخ ثبت کردند.

استاندار اصفهان با ذکر نمونه‌ای خاص از این رشادت‌ها، به روستای «دربید» اشاره کرد؛ روستایی که به‌گفته او همه جوانانش شانه‌به‌شانه یکدیگر روانه میدان نبرد شدند.

جمالی‌نژاد تأکید کرد که روایت‌هایی از این دست، نشان‌دهنده عمق باورهای دینی و اعتقادی مردم و پیوند ناگسستنی آنان با آرمان‌های انقلاب است.

وی با استناد به اندیشه‌های شهید سید مرتضی آوینی افزود: شهید آوینی در روایت‌های ماندگار خود بارها به این روحیه اشاره کرده و آن را رمز ماندگاری اسلام دانسته است؛ حقیقتی که امروز نیز همان‌گونه زنده و جاری است.

جمالی‌نژاد در ادامه، ایران اسلامی را نماد ایستادگی و مقاومت در سطح جهان معرفی کرد و با اشاره به نقش برجسته استان اصفهان در دوران دفاع مقدس یادآور شد: اصفهان با تقدیم بیشترین تعداد شهدا و ایثارگران در کشور، نقش بی‌بدیلی در حراست از سرزمین و آرمان‌ها داشته است.

وی افزود:از فرماندهان نام‌آور تا رزمندگان گمنام این خطه، هر یک آجرهای بنای عزت و امنیت امروز کشور را گذاشته‌اند و این جریان ارزشمند همچنان توسط نسل‌های جدید ادامه دارد.

ادامه مسیر جهاد در نسل جوان

استاندار اصفهان با نگاهی به آینده و روندهای پیش‌بینی‌شده توسط شهدا گفت: همان‌گونه که شهدا پیش‌بینی کرده بودند، رویارویی‌های اصلی در سال‌های بعد شکل گرفت و امروز فرزندان همان شهدا با همان انگیزه و صلابت در میدان‌های مختلف دفاع از کشور و ارزش‌ها حضور دارند.

وی حضور پرشور مردم، به‌ویژه نسل جوان، را نشانه‌ای روشن از استمرار فرهنگ ایثار در جامعه دانست.

جمالی‌نژاد خانواده‌های شهدا را سرمایه‌های معنوی و تکرارناپذیر کشور معرفی کرد و نقش آنان را در انتقال ارزش‌های اصیل انقلاب به نسل‌های بعدی، نقشی تعیین‌کننده دانست.

وی با قدردانی از صبر و استقامت این خانواده‌ها ابراز امیدواری کرد که با تکیه بر روحیه مقاومت، وحدت میان ملت‌ها و استمرار همگرایی منطقه‌ای، جبهه مقاومت روزبه‌روز تقویت شود و پیروزی‌های بزرگ‌تری برای جهان اسلام رقم بخورد.