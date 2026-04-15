لیلا بابایی مدیرکل سرگرمی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به کودکان و نوجوانان شهید میناب، گفت: جنگ و کشته شدن حق کودکان نیست. همه کودکان حق دارند در صلح، آرامش و در کنار خانواده زندگی کنند و جامعه جهانی باید به این حق اساسی توجه کند.

وی افزود: کانون پرورش فکری کودکان تجمعی را با حضور کودکان و نوجوان به یاد کودکان شهید میناب برگزار کرد و در آنجا کودکان و نوجوانان گرد هم آمدند تا به جهانیان یادآوری کنند که جنگ حق کودکان نیست، کشته شدن حق کودکان نیست، شهید شدن حق کودکان نیست. امیدواریم توجه جامعه جهانی به این موضوع جلب شود که زندگی کودکان در دنیایی سراسر صلح و آرامش حق آن‌هاست.

مدیرکل سرگرمی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گفت: احترام به حقوق دیگران و تمامیت ارضی کشورها کمک می‌کند صلح در تمام دنیا ساری و جاری شود. ای کاش جنایتکاران دنیا به این موضوع توجه داشته باشند و به حق و حقوق این کشور و همه مردمانش احترام بگذارند.

وی ادامه داد: دشمنان به اسم‌های دیگری جلو می‌آیند، اما در عمل و میدان، چیز دیگری انجام می‌دهند. امیدواریم این آگاهی‌بخشی که از خون پاک بچه‌های میناب برمی‌خیزد، درس عبرتی برای همه جنایتکاران دنیا باشد.

بابایی در پایان گفت: در این روزها حق همه بچه‌هاست که شاد و سالم باشند و در کنار خانواده از زندگی لذت ببرند. امیدواریم همه بزرگ‌ترها کمک کنند تا کودکان با درکی نسبی از شرایط جنگی، در حوزه بازی و سرگرمی، این اوقات را با رنج کمتری سپری کنند و ان‌شاءالله در فردای پیروزی، با شادی و نشاط این پیروزی را جشن بگیریم.