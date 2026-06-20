آغاز به کار دبیرخانه کشوری و توانمندسازی خانواده‌ دارای فرزند اتیسم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بهزیستی کشور، فاطمه عباسی معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشور، با اعلام خبر آغاز به کار دبیرخانه کشوری هماندیشی، کیفیتبخشی و توانمندسازی اولیای فرزندان با اختلال طیف اتیسم، بر تغییر رویکرد سازمان به سمت مدیریت مشارکتی، تأکید کرد.
معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشور، با بیان اینکه مداخلات توانبخشی بدون حضور فعال خانوادهها ناقص است، گفت: والدین در اختلال طیف اتیسم، صرفاً مراقب نیستند، بلکه بازوان اجرایی و تسهیلگران اصلی برنامههای درمانی در محیط خانه محسوب میشوند.
وی افزود: هدف ما از تشکیل این دبیرخانه، شنیدن صدای خانوادهها، انتقال دقیق نیازهای واقعی به سطوح تصمیمگیری، شبکهسازی ملی برای تبادل تجربیات موفق و پیشگیری از موازیکاری در خدمات است.
عباسی با اشاره به فرآیند داوطلبانه و شفاف در انتخاب نمایندگان خانواده ها در سطح استان های کشور توضیح داد: ادارات کل بهزیستی استانها از طریق فراخوان همزمان، نسبت به جذب همکاری خانوادههای دارای فرزند با اختلال طیف اتیسم تحت پوشش سازمان اقدام کردند و در هر استان، گروه خانوادههای منتخب و سرگروه استانی از طریق انتخابات، مشخص و بهزیستی خراسان رضوی به عنوان استان معین و محل استقرار دبیرخانه، برای تعیین اعضای اصلی دبیرخانه از میان ۳۲ سرگروه استانی، انتخابات کشوری را از طریق سکوی اسکای روم، در پنج منطقه شمالغرب، شرق، زاگرس، خلیج فارس و البرز، با نظارت کامل کارشناس تخصصی بهزیستی کشور به عنوان ناظر کشوری و هیأت ناظر متشکل از نماینده حراست، بازرسی، دفتر حقوقی، معاونت مشارکتها و معاونت توانبخشی در هر استان، برگزار کرد.
وی افزود :در نهایت، با رأی ۳۲ سرگروه استانی، ۵ نفر به عنوان سرگروه اصلی و ۵ نفر به عنوان عضو جایگزین، به عنوان نمایندگان خانوادههای دارای فرزند با اختلال طیف اتیسم در سطح مناطق پنجگانه کشوری، به مدت یکسال، انتخاب شدند تا در صورت عدم امکان ادامه همکاریِ عضو اصلی در هر منطقه، عضو جایگزین در همان منطقه، همکاری خود را به طور مستقیم با دبیرخانه ادامه دهد.
عباسی ضمن تبریک به منتخبین و دعوت به مشارکت فعال ایشان، خاطرنشان کرد: این دبیرخانه پل ارتباطی مستحکمی میان بدنه خانوادهها و ستاد سازمان است.
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