۱۶ میلیارد ریال برای نجات میراث آبی سمنان؛ مرمت ۵ قنات باستانی

به گزارش خبرنگار مهر، مهراز کاظمی صبح چهارشنبه در بازدید از قناتهای آسیب دیده سیلاب اخیر در شهر سمنان از مرمت و احیا پنج رشته قنات خبر داد و بیان کرد: رویکرد طرح ایمنسازی و تامین آب پایدار است.
وی ادامه داد: عملیات مرمت قناتهای شریعت آباد، پرویزآباد و ابراهیم آباد در منطقه آهوان شمالی، ویراب جام و حسین آباد دوزهیر تاکنون انجام گرفته است.
مدیر جهاد کشاورزی سمنان محل تامین اعتبار این پروژهها را از محل اعتبارات بند ب ماده ۶ برنامه ششم توسعه اعلام کرد و افزود: مبلغ ۱۶ میلیارد ریال اعتبار برای این قنات ها هزینه شده است.
کاظمی نقش احیای قناتها را در مدیریت منابع آب مهم و اثر گذار خواند و اظهار داشت: مزایای این طرح در افزایش بهرهوری آب، تقویت کشاورزی پایدار و جلوگیری از هدررفت منابع آب زیرزمینی خود را نشان میدهد.
وی اضافه کرد: با احیای قنات ها، امکان دسترسی به آب مطمئن و پایدار برای کشاورزان فراهم شده و امنیت غذایی منطقه تقویت میشود.
