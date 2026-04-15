۲۶ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۲۰

۱۶ میلیارد ریال برای نجات میراث آبی سمنان؛ مرمت ۵ قنات باستانی

سمنان- مدیر جهاد کشاورزی سمنان از اتمام مرمت پنج رشته قنات خسارت دیده در مناطق آهوان و دوزهیر خبر داد و گفت: این پروژه‌ها با اعتبار ۱۶ میلیارد ریالی از محل برنامه ششم توسعه اجرا شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهراز کاظمی صبح چهارشنبه در بازدید از قنات‌های آسیب دیده سیلاب اخیر در شهر سمنان از مرمت و احیا پنج رشته قنات خبر داد و بیان کرد: رویکرد طرح ایمن‌سازی و تامین آب پایدار است.

وی ادامه داد: عملیات مرمت قنات‌های شریعت آباد، پرویزآباد و ابراهیم آباد در منطقه آهوان شمالی، ویراب جام و حسین آباد دوزهیر تاکنون انجام گرفته است.

مدیر جهاد کشاورزی سمنان محل تامین اعتبار این پروژه‌ها را از محل اعتبارات بند ب ماده ۶ برنامه ششم توسعه اعلام کرد و افزود: مبلغ ۱۶ میلیارد ریال اعتبار برای این قنات ها هزینه شده است.

کاظمی نقش احیای قنات‌ها را در مدیریت منابع آب مهم و اثر گذار خواند و اظهار داشت: مزایای این طرح در افزایش بهره‌وری آب، تقویت کشاورزی پایدار و جلوگیری از هدررفت منابع آب زیرزمینی خود را نشان می‌دهد.

وی اضافه کرد: با احیای قنات ها، امکان دسترسی به آب مطمئن و پایدار برای کشاورزان فراهم شده و امنیت غذایی منطقه تقویت می‌شود.

کد مطلب 6801524

