نوسازی ۱۹ رشته قنات در قزوین

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود نصیری اظهار کرد: در راستای اولویتبخشی به حفظ و ارتقاء زیرساختهای حیاتی منابع آبی و حمایت همهجانبه از بخش کشاورزی، عملیات گسترده احیا، بازسازی و نوسازی ۱۹ رشته قنات ارزشمند در سراسر استان قزوین طی سال ۱۴۰۴ با موفقیت به اتمام رسید.
به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین مسعود نصیری افزود: این پروژه عظیم با اختصاص اعتباری بالغ بر ۸۹ میلیارد ریال به اجرا درآمده و گامی مهم در جهت تضمین پایداری منابع آبی و توسعه پایدار کشاورزی در منطقه محسوب میشود.
وی، با تشریح جزئیات این طرحها اظهار داشت: علاوه بر اتمام موفقیتآمیز این پروژهها، در سال جاری شاهد اجرای عملیات مرمت و بازسازی ۵ رشته قنات دیگر هستیم که با اعتباری افزون بر ۲۳ میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی سال ۱۴۰۴، در دست اجرا قرار گرفتهاند.
نصیری با تأکید بر اهمیت مشارکت جامعه محلی، افزود: اجرای این پروژهها با مشارکت فعال بهرهبرداران بخش کشاورزی به پیش رفته و نشاندهنده همافزایی ارزشمند میان مسئولین و کشاورزان گرامی است.
وی عنوان کرد: استان قزوین با دارا بودن مجموع ۳۴۵ رشته قنات، همواره یکی از تأمینکنندگان اصلی آب مورد نیاز بخش کشاورزی در منطقه بوده است.
مدیر آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین بیان کرد: اجرای طرحهای جامع مرمت و لایروبی قنوات، علاوه بر افزایش چشمگیر آبدهی این شریانهای حیاتی، نقشی اساسی در تضمین پایداری منابع آب و توسعه پایدار کشاورزی سنتی و دانشبنیان استان ایفا میکند.
