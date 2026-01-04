  1. استانها
۱۴ دی ۱۴۰۴، ۱۱:۰۰

۸ میلیارد ریال برای مرمت و احیای قنات‌های سمنان منظور شد

سمنان-‌ رئیس اداره جهاد کشاورزی سمنان از احیا و مرمت سه رشته قنات این شهرستان خبر داد و گفت: به این منظور هشت میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، مهرزاد کاظمی صبح یکشنبه در بازدید قنات‌های سمنان از مرمت و بازسازی سه رشته قنات آهوان شمالی خبر داد و اظهار داشت: هدف این اقدام تأمین آب پایدار برای توسعه بخش کشاورزی است.

وی با اشاره به اینکه این پروژه‌ها از محل اعتبارات بند ب ماده ۶ برنامه ششم توسعه سال ۱۴۰۴ تأمین شده است، افزود: با پیش بینی اعتبار به میزان هشت میلیارد ریال پروژه انجام خواهد شد.

رئیس اداره جهاد کشاورزی سمنان با اشاره به اینکه این قنوات آهوان شمالی شامل ابراهیم آباد، شریعت آباد و سرند است، ابراز داشت: این سازه‌های تاریخی و مهندسی در مدیریت منابع آب نقش حیاتی دارند.

کاظمی تصریح کرد: احیا و مرمت این قنات‌ها در افزایش بهره وری آب، تقویت کشاورزی پایدار و جلوگیری از هدررفت منابع آب زیرزمینی مؤثر است.

وی افزود: با احیای قنات‌ها، امکان دسترسی به آب مطمئن و پایدار برای کشاورزان فراهم شده و امنیت غذایی منطقه تقویت می‌شود.

    • IR ۱۱:۲۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
      0 0
      پاسخ
      انقدر چاه زده اند که اب در قنوات تا چند متر بیشتر حرکت نخواهد کرد و فورا اب بلعیده میشودبعد هم کشاورزی برای صادرات نباید باشد تنها برای مصارف داخلی هم اب نداریم

