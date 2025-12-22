احیا و مرمت ۲رشته قنات در سمنان؛ حفظ منابع آبی تاریخی در دستور کار است

به گزارش خبرنگار مهر، مهرزاد کاظمی ظهر دوشنبه در بازدید قنات‌های سمنان از اجرای مرمت و بازسازی دو رشته قنات این شهرستان خبر داد و ابراز داشت: این دو پروژه مهم در منطقه آهوان و روستای جام واقع شدند.

وی با اشاره به اینکه هزینه کرد این پروژه‌ها از محل اعتبارات بند «ب» ماده ۶ برنامه ششم توسعه در سال ۱۴۰۴ بودند، افزود: این پروژه‌ها با اعتبار پنج میلیارد ریال در حال انجام است.

رئیس اداره جهاد کشاورزی سمنان هدف این اقدام را حفظ منابع آبی تاریخی شهرستان عنوان کرد و اظهار داشت: بازسازی قنات در پایداری تأمین آب کشاورزی نیز نقش مؤثر دارد.

کاظمی اضافه کرد: بازسازی و احیای قنات‌ها برای تقویت زیرساخت‌های کشاورزی در برنامه‌های توسعه این شهرستان تعریف و برای آن برنامه ریزی لازم انجام شده است.