انجام بیش از ۱۳۷ هزار آزمون کیفی آب در کردستان طی «جنگ رمضان»

به گزارش خبرنگار مهر، محمد فرهاد صبح چهارشنبه با اعلام این خبر به رسانههای کردستان اظهار کرد: در دوران جنگ رمضان، ۱۳۷ هزار و ۲۸۴ آزمون شامل کلرسنجی، کدورتسنجی، میکروبی، فیزیکوشیمیایی، سموم و بیولوژی آب در سطح استان کردستان انجام شده است.
وی با اشاره به تلاش مستمر کارکنان این شرکت افزود: در این ایام، پرسنل واحد کنترل کیفی و آزمایشگاه شرکت آبفا کردستان همانند سایر همکاران، بهصورت میدانی و شبانهروزی در راستای خدمترسانی فعال بوده و نسبت به انجام آزمایشهای کیفی آب در سراسر استان اقدام کردند.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کردستان ادامه داد: در این مدت، ۶۶ هزار و ۷۸۷ آزمون کلرسنجی، ۶۶ هزار و ۷۸۷ آزمون کدورتسنجی، ۳ هزار و ۱۲۳ آزمون میکروبی، ۴۵۵ آزمون فیزیکوشیمیایی، ۱۰۶ آزمایش سموم و ۲۶ آزمایش بیولوژی انجام شده است.
فرهاد تصریح کرد: رصد مستمر کیفیت آب شرب، پایش منابع تأمین آب و آمادهباش واحدهای اتفاقات در شهرستانها و روستاها موجب شد در این ایام مشکل خاصی در تأمین آب شرب گزارش نشود.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر نیز فرآیند تأمین و توزیع آب شرب سالم و بهداشتی بهصورت پایدار ادامه دارد و خدمات دفع و تصفیه فاضلاب نیز بدون وقفه در جریان است.
