۲۶ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۰۱

انجام بیش از ۱۳۷ هزار آزمون کیفی آب در کردستان طی «جنگ رمضان»

سنندج- مدیرعامل شرکت آبفا کردستان از انجام بیش از ۱۳۷ هزار آزمون کیفی آب در دوران «جنگ رمضان» خبر داد و گفت: پایش مستمر منابع تأمین آب شرب سالم را در استان پایدار نگه داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد فرهاد صبح چهارشنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان اظهار کرد: در دوران جنگ رمضان، ۱۳۷ هزار و ۲۸۴ آزمون شامل کلرسنجی، کدورت‌سنجی، میکروبی، فیزیکوشیمیایی، سموم و بیولوژی آب در سطح استان کردستان انجام شده است.

وی با اشاره به تلاش مستمر کارکنان این شرکت افزود: در این ایام، پرسنل واحد کنترل کیفی و آزمایشگاه شرکت آبفا کردستان همانند سایر همکاران، به‌صورت میدانی و شبانه‌روزی در راستای خدمت‌رسانی فعال بوده و نسبت به انجام آزمایش‌های کیفی آب در سراسر استان اقدام کردند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کردستان ادامه داد: در این مدت، ۶۶ هزار و ۷۸۷ آزمون کلرسنجی، ۶۶ هزار و ۷۸۷ آزمون کدورت‌سنجی، ۳ هزار و ۱۲۳ آزمون میکروبی، ۴۵۵ آزمون فیزیکوشیمیایی، ۱۰۶ آزمایش سموم و ۲۶ آزمایش بیولوژی انجام شده است.

فرهاد تصریح کرد: رصد مستمر کیفیت آب شرب، پایش منابع تأمین آب و آماده‌باش واحدهای اتفاقات در شهرستان‌ها و روستاها موجب شد در این ایام مشکل خاصی در تأمین آب شرب گزارش نشود.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر نیز فرآیند تأمین و توزیع آب شرب سالم و بهداشتی به‌صورت پایدار ادامه دارد و خدمات دفع و تصفیه فاضلاب نیز بدون وقفه در جریان است.

