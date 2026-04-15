۹۹ درصد اسناد ثبتی استان ایلام هوشمند هستند

به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی استاندار ایلام صبح چهارشنبه در نشست حوزه ثبت اسناد و املاک و ثبت احوال، با بیان اینکه ۹۹ درصد اسناد استان هوشمند هستند، حفظ هویت وبایگانی پایدار در حوزه ثبت احوال را از اهمیت دوچندان دانست
کرمی با اشاره به شرایط جنگی حاکم بر منطقه، بر لزوم اعتبارات ناخودآگاه به عنوان یک اجبار تأکید کرد و افزود: هویت و اسناد بالاترین سرمایه مردم هستند و خودحفاظتی در دستگاهها و ادارات باید سرلوحه کارها قرار گیرد.
وی با بیان اینکه پیشبینیها به صورت دقیق باشد، خواستار پشتیبانی از دفاتر پیشخوان شد و بر اهمیت حفظ و حراست و سیانت از اسناد هویتی به عنوان کاری مهم، به ویژه در شرایط کنونی کشور، تأکید کرد. استاندار ایلام تصریح کرد: پایداری و حفظ اسناد باید به بهترین نحو انجام گیرد
کرمی با اشاره به ورود دشمن از شیوههای مختلف، خاطرنشان کرد: باید حساسیت نسبت به اسناد چند برابر باشد.
وی با تأکید بر لزوم پشتیبانی از اسناد ملی و مردمی، خدمات ثبت اسناد و احوال را به روز و به لحظه توصیف کرد.
استاندار ایلام بیان داشت: بحرانها ظرفیت ایجاد میکنند و از بین رفتن اسناد در هر شرایطی جبران ناپذیر است
کرمی با اشاره به تأمین مایحتاج مردم در ایام جنگ، بحث پایداری زیرساختها و تابآوری را از مسائل مهمی دانست که در جنگ مدنظر بوده و با حضور به موقع دستگاههای امدادرسان، ترمیم خسارتها در مدت زمان کوتاهی صورت گرفته است.
وی با اشاره به ضرورت آمادگی برای بدترین سناریوها، حتی در بحث امدادرسانی و تأمین مایحتاج مردم، گفت: مقوله های اسناد هویتی و مالکیتی مان هم باید پایداری و حفظ و صیانت همیشگی مد نظر باشد.
استاندار ایلام در پایان از تلاشها و خدمات دستگاههای خدماترسان قدردانی کرد و مجدداً بر لزوم دقت نظر بیشتر در خصوص حفظ و صیانت از اسناد تأکید کرد.
