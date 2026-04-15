به گزارش خبرگزاری مهر، رضوان حکیمزاده معاون آموزش ابتدایی با اشاره به تمهیدات این وزارتخانه برای اجرای آموزش مجازی در مناطق عشایری کشور، گفت: بسترهای متنوعی برای آموزش در نظر گرفته شد. در گام نخست از بستر آموزش مجازی و شبکه شاد استفاده شد، اما با توجه به این که در برخی مناطق روستایی و عشایری امکان دسترسی به فناوری یا ابزار لازم برای حضور در کلاسهای مجازی ممکن است وجود نداشته باشد، بهطور همزمان آموزش از طریق، مدرسه تلویزیونی نیز فعال شد.
حکیم زاده با بیان این که استفاده از درسنامهها و بهرهگیری از ظرفیت راهبران آموزشی برای ایجاد ارتباط میان معلم و دانشآموز نیز در دستور کار قرار گرفته است، گفت: گزارش جامعی از استانهای دارای مناطق عشایری دریافت کردهایم و اطلس دسترسی آموزشی نیز ترسیم شده است. در این اطلس مشخص شده که در هر استان چه درصدی از دانشآموزان از بستر آموزش مجازی استفاده میکنند و چه تعداد از آموزشهای تلویزیونی بهره میبرند.
معاون آموزش ابتدایی ادامه داد: در دوره ابتدایی، برنامههای مدرسه تلویزیونی در ساعات صبح پخش میشود و کلاسهای مجازی در بستر، شاد، در ساعات بعدازظهر برگزار میشود. در دوره متوسطه این روند برعکس است. این برنامهریزی با هدف استفاده حداکثری از ظرفیتهای آموزشی انجام شده است.
حکیمزاده با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه درسنامهها گفت: بر اساس گزارشهای دریافتی از استانها، برای دانشآموزان مناطق روستایی و عشایری درسنامههایی تهیه شده و از ظرفیت راهبران آموزشی برای تقویت ارتباط میان معلمان و دانشآموزان استفاده شده است تا اطمینان حاصل شود که دانشآموزان علاوه بر دسترسی به آموزش، روند یادگیری را نیز بهطور مؤثر دنبال میکنند. جلسهای با معاونان آموزش ابتدایی استانها نیز با همین هدف برگزار شد تا اقداماتی که تضمینکننده تحقق یادگیری است با جدیت بیشتری پیگیری شود.
وی درباره نگرانی برخی خانوادهها نسبت به نحوه اجرای آموزش مجازی در مدارس نیز گفت: پیش از آغاز سال تحصیلی جدید، دستورالعملی برای تمامی استانها ارسال شد که بر اساس آن مدیران مدارس و کادر آموزشی موظف هستند، روند برگزاری کلاسها را بهصورت روزانه رصد کنند. همانطور که در آموزش حضوری مدیر و معلم از برگزاری کلاسها و حضور دانشآموزان اطمینان حاصل میکنند، در آموزش مجازی نیز سازوکاری طراحی شده است. بر این اساس هر معلم باید برنامه برگزاری کلاسهای خود را اعلام کند و نتیجه برگزاری کلاس را بهصورت ساعتی به مدیر مدرسه گزارش دهد و در گروههای ارتباطی با خانوادهها نیز اطلاعرسانی کند.
حکیمزاده با قدردانی از تلاش معلمان و مدیران مدارس ابتدایی گفت: در سال تحصیلی جاری کلاسهای مجازی تا ۲۸ اسفندماه بدون وقفه برگزار شد، در حالی که در شرایط عادی گاهی از حدود ۲۰ اسفند برخی کلاسها برگزار نمیشد. این نشان میدهد که آموزگاران و مدیران مدارس نگاهشان به مسئولیتی که بر عهده دارند، نوعی مشارکت در خلق حماسهای است که مردم ایران در ایستادگی و مقاومت در حال انجام آن هستند.
وی با اشاره به زمان برگزاری ارزشیابیها، اظهار کرد: ارزشیابی پیشرفت تحصیلی – تربیتی پایانی نوبت دوم از ۹ خردادماه آغاز شود و ثبت نتایج ارزشیابی کیفی – توصیفی که در سالهای گذشته از اول خرداد آغاز میشد، امسال در دوره ابتدایی از ۹ خرداد شروع خواهد شد.
