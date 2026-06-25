رضوان حکیمزاده معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش، در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره وضعیت ثبتنام دانشآموزان اتباع، دانشآموزان دارای نیازهای ویژه و ساکن مناطق محروم اظهار کرد: در خصوص دانشآموزان اتباع، اطلاعرسانیهای لازم از سوی مرکز امور بینالملل وزارت آموزش و پرورش انجام خواهد شد و جزئیات مربوط به ثبتنام و سایر فرآیندهای مرتبط از طریق این مرکز اعلام میشود.
وی افزود: در برنامههای آموزشی و تقویتی معاونت آموزش ابتدایی هیچ تفاوتی میان دانشآموزان قائل نیستیم. بر اساس سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و آموزههای ایرانی ـ اسلامی، محیط یادگیری باید محیطی فراگیر باشد که در آن همه دانشآموزان از فرصتهای برابر برای رشد، یادگیری و شکوفایی استعدادهای خود برخوردار شوند.
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: تمامی دانشآموزان در جشنوارهها، برنامههای آموزشی، طرحهای جبرانی و سایر فعالیتهای تربیتی و آموزشی تحت پوشش قرار دارند و از این منظر میان دانشآموزان هیچگونه تفاوتی وجود ندارد.
حکیمزاده درباره برنامههای ویژه برای دانشآموزان مناطق محروم و عشایری نیز گفت: دفتر توسعه عدالت آموزشی و آموزش عشایر بهصورت ویژه بر حمایت از دانشآموزان مناطق عشایری و کمبرخوردار تمرکز دارد. یکی از برنامههای مهم ما استفاده از «راهبران آموزش و تربیت» است که پس از حدود ۱۰ سال، در دولت چهاردهم به تصویب رسید.
وی توضیح داد: راهبران آموزش و تربیت وظیفه ارتقای کیفیت آموزشی و نظارت بالینی بر فرآیند یاددهی ـ یادگیری در کلاسهای چندپایه روستایی و عشایری را بر عهده دارند و با حضور میدانی و بازدیدهای مستمر، وضعیت آموزشی این مناطق را رصد و پشتیبانی میکنند.
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش افزود: اجرای طرح «حامی» نیز از دیگر برنامههای وزارتخانه برای حمایت از دانشآموزان نیازمند توجه ویژه است. بر این اساس، هر دانشآموزی که نیاز به حمایت آموزشی داشته باشد، تحت پوشش این طرح قرار میگیرد.
وی توانمندسازی معلمان مناطق محروم و کمبرخوردار را از دیگر برنامههای کیفیتبخشی آموزش ابتدایی عنوان کرد و گفت: ارتقای مهارتهای حرفهای معلمان این مناطق با هدف بهبود کیفیت آموزش و ایجاد فرصتهای برابر یادگیری در دستور کار قرار دارد.
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