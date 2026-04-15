مشکلات واحدهای صنعتی پس از جنگ با سرعت در حال رفع است

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی نوری، در نشست تخصصی با علی کریمی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان، با اشاره به آثار جنگ اخیر بر واحدهای تولیدی این شهرستان، اظهار داشت: مسائل و مشکلات واحدهای صنعتی و تولیدی خرمدره که در پی جنگ اخیر ایجاد شده است، با اولویت و سرعت در دست بررسی و رفع می‌باشد.

فرماندار خرمدره با تأکید بر ضرورت حمایت از تولیدکنندگان در شرایط حساس کنونی، افزود: تلاش می‌کنیم در زمینه تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی تسهیل‌گری بیشتری انجام دهیم تا کاستی‌های گذشته در این حوزه انباشته نشود و چرخ تولید با اختلال مواجه نگردد.

وضعیت شهرک صنعتی خرمدره؛ ظرفیت تبدیل به برند شمالغرب

نوری در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های بالای صنعتی این شهرستان، گفت: هم‌اکنون ۶۳ واحد تولیدی در شهرک صنعتی خرمدره فعال است. این شهرک به لحاظ موقعیت جغرافیایی، دسترسی به بازارهای هدف و نیروی انسانی ماهر، پتانسیل آن را دارد که به برند صنعتی شمالغرب کشور تبدیل شود، مشروط به اینکه زیرساخت‌های اساسی از جمله تأمین برق، گاز، آب و راه‌های دسترسی در آن تقویت گردد.

فرماندار خرمدره خدمات و اقدامات دستگاه‌های زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این شهرستان را «رضایت‌بخش» توصیف کرد و ادامه داد: در اجرای طرح کالابرگ حمایتی در شهرستان هیچ مشکلی وجود ندارد و همه امور با روال عادی و روان در حال اجراست. مردم بدون دغدغه از مزایای این طرح بهره‌مند می‌شوند.

نوری به پیگیری‌های مستمر در خصوص تأمین اقلام اساسی در شهرستان نیز اشاره کرد و افزود: در این حوزه نیز مشکل عمده‌ای نداریم. فقط در زمینه موجودی روغن خوراکی مشکل مختصری وجود داشت که با هماهنگی دستگاه‌های مربوطه به سرعت رفع شد و هم‌اکنون وضعیت مطلوب است.

جبهه اقتصادی به اندازه میدان نبرد اهمیت دارد

، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان، در این جلسه با ارائه گزارشی دقیق از آثار جنگ اخیر بر جامعه کارگری استان، گفت: طی جنگ اخیر، متأسفانه ۹ کارگاه و واحد مشمول قانون کار در استان زنجان مورد اصابت مستقیم قرار گرفتند که در نتیجه این جنایت، ۱۴ کارگر به شهادت رسیدند و ۳۳ کارگر نیز زخمی شدند.

وی افزود: این حملات علاوه بر تلفات انسانی، خسارت‌های سنگینی به تأسیسات و تجهیزات کارگاه‌ها وارد کرده است. بر اساس پیش‌بینی و برآوردهای انجام شده توسط کارشناسان، حدود ۷۷ کارگر شاغل در کارگاه‌های آسیب‌دیده از بیمه بیکاری استفاده خواهند کرد. کریمی تأکید کرد: پیگیری‌های لازم برای پرداخت سریع و بدون وقفه مقرری بیمه بیکاری به این افراد در دست انجام است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان با بیان عبارتی راهبردی، خاطرنشان کرد: فعالیت در جبهه اقتصادی در شرایط جنگی، کمتر از بودن در میدان مبارزه نیست. چرا که آرامش روانی و ثبات جامعه در گرو تأمین اقتصادی معیشت مردم و تأمین امنیت غذایی آنان است. وی از همه دستگاه‌های اجرایی خواست تا با هماهنگی کامل، پشتیبانی لازم را از واحدهای تولیدی آسیب‌دیده به عمل آورند.