  1. استانها
  2. یزد
۲۶ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۲۴

جعل ۲۵ ساله هویت ایرانی توسط یک خانواده افغان در مهریز

یزد - دادستان عمومی و انقلاب مهریز گفت: یک پرونده جعل هویت ایرانی کشف شد که طی آن یک خانواده افغان حدود ۲۵ سال با شناسنامه افراد دیگر خود را ایرانی معرفی کرده بودند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین دهقان ظزرجانی گفت: در پی بروز تردید نسبت به هویت یکی از اعضای این خانواده، تحقیقات فنی و مقدماتی آغاز شد و نتایج به‌دست‌آمده ظن اولیه را تقویت کرد.

وی افزود: پس از جمع‌آوری ادله کافی، فرد مورد نظر و اعضای خانواده او احضار و با بررسی‌های تکمیلی مشخص شد که آنان اتباع افغانستان بوده‌اند که حدود ۲۵ سال پیش، پدر خانواده با استفاده از شناسنامه فرد دیگری خود را ایرانی معرفی کرده و سپس برای همسر و فرزندان نیز به همین شیوه شناسنامه گرفته است.

دادستان عمومی و انقلاب مهریز ادامه داد: با توجه به مستندات موجود، پدر، مادر و فرزند به اتهام جعل و استفاده از سند مجعول با قرار قانونی بازداشت شده‌اند و پرونده در حال رسیدگی قضایی است.

کد مطلب 6801589

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها