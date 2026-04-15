جعل ۲۵ ساله هویت ایرانی توسط یک خانواده افغان در مهریز

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین دهقان ظزرجانی گفت: در پی بروز تردید نسبت به هویت یکی از اعضای این خانواده، تحقیقات فنی و مقدماتی آغاز شد و نتایج به‌دست‌آمده ظن اولیه را تقویت کرد.

وی افزود: پس از جمع‌آوری ادله کافی، فرد مورد نظر و اعضای خانواده او احضار و با بررسی‌های تکمیلی مشخص شد که آنان اتباع افغانستان بوده‌اند که حدود ۲۵ سال پیش، پدر خانواده با استفاده از شناسنامه فرد دیگری خود را ایرانی معرفی کرده و سپس برای همسر و فرزندان نیز به همین شیوه شناسنامه گرفته است.

دادستان عمومی و انقلاب مهریز ادامه داد: با توجه به مستندات موجود، پدر، مادر و فرزند به اتهام جعل و استفاده از سند مجعول با قرار قانونی بازداشت شده‌اند و پرونده در حال رسیدگی قضایی است.