هشدار درباره کلاهبرداری جدید سایبری؛ دریافت کد پیامکی ممنوع

به گزارش خبرگزاری مهر، کیوان ویسی با اشاره به افزایش موارد کلاهبرداری در بستر فضای مجازی اظهار کرد: مجرمان سایبری با فریب شهروندان و دریافت کدهای فعالسازی ارسالشده از طریق پیامک، اقدام به هک حسابهای کاربری در پیامرسانهای داخلی کرده و از هویت افراد برای کلاهبرداری مالی سوءاستفاده میکنند.
وی با تاکید بر لزوم هوشیاری کاربران افزود: هیچیک از سازمانها، بانکها، شرکتهای بیمه، پیامرسانها و حتی پلیس فتا تحت هیچ شرایطی از کاربران درخواست ارسال کد پیامکی نمیکنند.
مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری کردستان ادامه داد: شهروندان باید از باز کردن پیامکهای ناشناس و لینکهای مشکوک خودداری کرده و به درخواستهای جعلی در این زمینه پاسخ ندهند.
ویسی از مردم استان خواست با رعایت نکات ایمنی در فضای مجازی، از بروز خسارات احتمالی جلوگیری کنند.
نظر شما