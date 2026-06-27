بازگشت ۷۰ هزار مترمربع اراضی کشاورزی مهریز به چرخه تولید

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین دهقان صبح شنبه در نشست خبری هفته قوه قضائیه، ضمن تشریح دستاوردهای دادستانی در سال گذشته، از برخورد قاطع با تغییر کاربری‌های غیرمجاز خبر داد و اظهار داشت: با همکاری جهاد کشاورزی، بیش از ۷۰ هزار مترمربع از اراضی زراعی و باغی که به شکلی غیرقانونی تغییر کاربری یافته بود، شناسایی و مجدداً به چرخه تولید کشاورزی بازگشت.

وی با اشاره به شاخص‌های عملکردی دادستانی مهریز گفت: با ارزیابی بیش از ۴۰ مؤلفه، دادسرای مهریز موفق به کسب رتبه اول در میان دادسراهای استان شد. همچنین این مجموعه به‌طور متوسط ماهانه میزبان بیش از ۸۰ نفر در دیدارهای چهره‌به‌چهره مردمی است.

دادستان مهریز در بخش دیگری از گزارش خود به اقدامات پیشگیرانه در حوزه زمین‌خواری پرداخت و افزود: با بهره‌گیری از دستورات قضایی و همکاری اداره منابع طبیعی، ۸۶ هزار مترمربع از اراضی ملی که پیش‌تر مورد تصرف واقع شده بود، قبل از تشکیل پرونده کیفری، رفع تصرف شد.

دهقان با تأکید بر مطالبات عمومی در زمینه حفظ محیط زیست، از پلمب ۶ واحد صنعتی آلاینده خبر داد و تصریح کرد: برای پنج مدیرعامل این واحدهای متخلف پرونده قضایی تشکیل شده است.

دادستان مهریز درباره نظارت بر باغ‌تالارها گفت: برای نخستین‌بار، دریافت مجوز از میراث فرهنگی برای مالکان خانه‌باغ‌هایی که قصد اجاره ملک خود را دارند، الزامی شد. تاکنون هشت باغ که به کانون تخلفات و ایجاد مزاحمت بدل شده بودند، تعطیل شده‌اند.

وی همچنین از شناسایی و مهر و موم هفت مرکز عرضه و استعمال مواد مخدر با همکاری پلیس تخصصی خبر داد تا فضای عمومی شهر برای شهروندان ایمن‌تر شود.

دهقان با اشاره به برخورد با تخلفات موتورسواران گفت: طی یک سال اخیر، ۵۰۰ دستگاه موتورسیکلت متخلف به مدت حداقل یک ماه توقیف شدند.

وی به والدین هشدار داد تا از سپردن وسیله نقلیه به نوجوانان فاقد گواهینامه اکیداً خودداری کنند.

در حوزه جرایم اقتصادی، این مقام قضایی از بازگشت بیش از ۸۵۰ میلیون تومان از وجوه کلاهبرداری‌شده به مالباختگان پیش از تشکیل پرونده کیفری با همیاری پلیس فتا خبر داد و به مردم توصیه کرد خریدهای اینترنتی خود را تنها از مبادی معتبر انجام دهند.

دادستان مهریز درباره سیاست‌های اتخاذ شده برای ساماندهی اتباع بیان کرد: با اجرای مصوبه شورای تأمین، اقامت اتباع در مناطق ییلاقی ممنوع و ۵۰ خودروی حامل اتباع توقیف شد؛ در همین راستا، ۶۰ واحد مسکونی استیجاری نیز پلمب شد.

وی از راه‌اندازی قریب‌الوقوع «مرکز شوق زندگی» با هدف شناسایی و کاهش آسیب‌های اجتماعی تحت مدیریت دادستانی خبر داد و افزود: صدور سند مالکیت برای برخی حسینیه‌ها و مدارس، آغاز عملیات اجرایی ساختمان انجمن حمایت از زندانیان و الکترونیکی شدن بیش از ۹۸ درصد ابلاغیه‌ها از دیگر اقدامات دستگاه قضایی بوده است.