سرهنگ عبدالرضا میرزایی رئدر گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با هدف ارتقای ایمنی تردد در جاده‌ها و محورهای روستایی و همچنین پیشگیری از وقوع حوادث ناگوار، طرح برخورد ویژه با تخلفات مربوط به استفاده ناصحیح از وانت‌بارها در دستور کار پلیس قرار گرفته است.

وی با تأکید بر اینکه سوار کردن مسافر در قسمت بار وانت‌ها به‌طور جدی ممنوع است، اظهار کرد: قسمت بار وانت صرفاً برای حمل کالا و تجهیزات طراحی شده و به هیچ عنوان ایمن‌سازی لازم برای جابه‌جایی انسان را ندارد؛ بنابراین در صورت مشاهده این تخلف، خودرو بدون اغماض توقیف خواهد شد.

رئیس پلیس راه استان اصفهان با اشاره به افزایش تردد وانت‌بارها در فصل کشاورزی افزود: در این ایام لازم است رانندگان بیش از گذشته نسبت به سالم بودن سیستم روشنایی خودرو به‌ویژه در ساعات شب و هنگام تردد در راه‌های روستایی توجه داشته باشند. همچنین سوار کردن مسافر در قسمت بار و واگذاری خودرو به افراد فاقد گواهینامه معتبر از تخلفاتی است که بسیار خطرناک بوده و می‌تواند تبعات قانونی و قضایی برای مالک و راننده به همراه داشته باشد.

سرهنگ میرزایی تصریح کرد: پلیس راه در راستای پیشگیری از حوادث، وانت‌بارهایی را که اقدام به حمل مسافر می‌کنند بدون تذکر اولیه توقیف خواهد کرد.

وی با اشاره به تشدید نظارت‌ها گفت: پلیس راه با بهره‌گیری از گشت‌های محسوس و نامحسوس، کنترل بر محورهای روستایی را افزایش داده و با هرگونه تخلفی که ایمنی عمومی را تهدید کند بدون هیچ‌گونه اغماض برخورد خواهد کرد.