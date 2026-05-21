به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سعید حسنوند پنجشنبه شب در گفتگویی رسانه ای اظهار داشت: در راستای صیانت از جان شهروندان، طرح برخورد با این تخلف خطرناک در محورهای مواصلاتی شهرستان دزفول و دیگر شهرستان‌ها به‌طور جدی در دستور کار پلیس راه قرار گرفته است.

وی افزود: حمل افراد در قسمت بار وانت‌بارها مصداق بازی با جان انسان‌ها بوده و با توجه به وقوع برخی حوادث تلخ و خسارات جبران‌ناپذیر در سال جاری، با رانندگان متخلف بدون اغماض و در چارچوب قانون برخورد و اعمال قانون خواهد شد.

رئیس پلیس راه استان خوزستان از رانندگان و کارفرمایان خواست که برای حفظ جان خود و دیگران، از جابجایی افراد در قسمت بار وانت‌ها اکیداً خودداری کنند.