  1. استانها
  2. خوزستان
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۱:۲۱

هشدار پلیس راه خوزستان درباره حمل مسافر در قسمت بار وانت‌بارها

هشدار پلیس راه خوزستان درباره حمل مسافر در قسمت بار وانت‌بارها

اهواز ـ رئیس پلیس راه استان خوزستان از تشدید برخورد با وانت‌بارهایی که اقدام به حمل کارگر یا مسافر در قسمت بار خودرو می‌کنند خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سعید حسنوند پنجشنبه شب در گفتگویی رسانه ای اظهار داشت: در راستای صیانت از جان شهروندان، طرح برخورد با این تخلف خطرناک در محورهای مواصلاتی شهرستان دزفول و دیگر شهرستان‌ها به‌طور جدی در دستور کار پلیس راه قرار گرفته است.

وی افزود: حمل افراد در قسمت بار وانت‌بارها مصداق بازی با جان انسان‌ها بوده و با توجه به وقوع برخی حوادث تلخ و خسارات جبران‌ناپذیر در سال جاری، با رانندگان متخلف بدون اغماض و در چارچوب قانون برخورد و اعمال قانون خواهد شد.

رئیس پلیس راه استان خوزستان از رانندگان و کارفرمایان خواست که برای حفظ جان خود و دیگران، از جابجایی افراد در قسمت بار وانت‌ها اکیداً خودداری کنند.

کد مطلب 6837156

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها