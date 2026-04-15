سد قشلاق سنندج سرریز کرد؛ خروجی آب به یک مترمکعب بر ثانیه رسید

به گزارش خبرنگار مهر، با ورود حجم قابل توجهی از روانابهای ناشی از بارندگیهای اخیر به مخزن سد قشلاق سنندج، سطح آب این سد به حد نهایی رسیده و سرریز آن آغاز شده است.
بر اساس اعلام شرکت آب منطقهای کردستان، در حال حاضر این سد با دبی یک مترمکعب بر ثانیه در حال سرریز است.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای کردستان ظهر چهارشنبه با اعلام این خبر به رسانههای کردستان در این خصوص اظهار کرد: سرریز شدن سد قشلاق در شرایطی کاملاً کنترلشده انجام میشود و تاکنون هیچگونه تهدیدی برای مناطق پاییندست گزارش نشده است.
آرش آریانژاد با هشدار به شهروندان و گردشگران افزود: از حضور غیرضروری در حاشیه سد و مسیر رودخانه قشلاق خودداری شود تا از بروز حوادث احتمالی جلوگیری شود.
وی ادامه داد: با توجه به تداوم بارشها در روزهای آینده، احتمال افزایش حجم ورودی آب به مخزن و در نتیجه افزایش دبی سرریز وجود دارد و وضعیت سد بهصورت مستمر تحت پایش قرار دارد.
