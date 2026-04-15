تداوم کمبود سوخت در غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، محمد ابوعفش، مدیر امداد پزشکی غزه گفت: نسبت به فروپاشی سیستم بهداشتی و پزشکی در غزه به دلیل کمبود شدید دارو، تجهیزات پزشکی و سوخت هشدار می دهیم. در زمینه های بیماری های قلبی و مزمن با کمبود شدید دارو مواجه هستیم.

وی تاکید کرد: تداوم کمبود سوخت و بنزین برای روشن کردن ژنراتورها، تهدیدی برای تعطیلی بیمارستان ها است. وضع کنونی جان هزاران بیمار در مناطق مختلف غزه را تهدید می کند.

مدیر انجمن امداد پزشکی در غزه افزود: کودکان علیرغم جراحت های گسترده با بیماری دیابت نیز رو به رو هستند.

ابوعفش خاطرنشان کرد: در نتیجه افزایش زباله ها و بیرون زدگی فاضلاب ها اوضاع محیط زیست دچار فروپاشی شده و با آلودگی گسترده روبه رو هسیم و این امر زمینه را برای شیوع بیمارهای واگیردار فراهم می کند.

وی خواستار ارسال فوری مواد حشره کش و نیز تحرکات بین المللی برای مقابله با فاجعه بهداشتی و زیست محیطی شد.

محمد ابوعفش همچنین خواستار بازگشایی گذرگاه ها و اجازه خروج بیماران از غزه برای درمان شد.