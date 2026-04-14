به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، دفتر اطلاع‌رسانی دولتی در غزه اعلام کرد که طی ۶ ماه گذشته، آتش‌بس در نوار غزه ۲ هزار و ۴۰۰ بار نقض شد که موارد نقض اعم از تیراندازی، بمباران، یورش‌ها و تخریب بود.

بر اساس این گزارش، در نتیجه این تجاوزات ۷۵۴ فلسطینی، شهید و ۲ هزار و ۱۰۰ نفر نیز زخمی شدند که بیش از ۹۹ درصد آن‌ها غیرنظامی از جمله تعداد زیادی کودک و زن هستند.

طبق اعلام دفتر اطلاع‌رسانی دولتی در غزه، در ۶ ماه گذشته همچنین ۵۰ فلسطینی در داخل محله‌های مسکونی بازداشت شده‌اند.

طی این مدت از مجموع ۳۶ هزار و ۸۰۰ مسافر، تنها ۲ هزار و ۷۰۳ نفر از گذرگاه رفح عبور کرده‌اند و از مجموع ۱۱۰ هزار و ۴۰۰ کامیون تنها ۴۱ هزار و ۷۱۴ کامیون و ۱۴ درصد سوخت وارد نوار غزه شده و این به معنای عدم پایبندی رژیم اشغالگر به ورود کمک‌های کافی، سوخت، تجهیزات پزشکی و بازسازی است.

دفتر اطلاع‌رسانی دولت در غزه با اشاره به اینکه تداوم این تجاوزات، نقض قوانین بین‌المللی و تضعیف آتش‌بس است، از جامعه جهانی خواست تا رژیم اشغالگر را به اجرای توافق، حمایت از غیرنظامیان و تضمین ورود کمک‌ها ملزم کند.