  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۴ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۰۷

طرح تل آویو برای تبدیل جنوب لبنان به «غزه جدید»

ارتش رژیم صهیونیستی با الگو گرفتن از نوار غزه تلاش دارد ضمن ایجاد منطقه حائل بین ۲ تا ۴ کیلومتری در جنوب لبنان، تخریب گسترده زیرساخت‌های مسکونی و اجتماعی این مناطق را آغاز کند. 

به گزارش خبرگزاری مهر ، شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی از تصویب طرحی برای تبدیل مرز لبنان در جنوب این کشور به «غزه جدید» از طریق تخریب روستاهای لبنانی در نوار مرزی، ایجاد پایگاه‌های نظامی دائمی و جلوگیری از بازگشت ساکنان به مناطق سکونت خود خبر داد.

این رسانه صهیونیستی اعلام کرد که احتمالاً بیشتر این روستاها تخریب خواهند شد و حدود ۱۵ پایگاه نظامی در منطقه ایجاد شود.

بر اساس برآوردهای رژیم صهیونیستی، این طرح با هدف تبدیل منطقه مرزی به یک منطقه امنیتی تحت کنترل نظامی ارتش تل‌آویو، مشابه مدل اجرا شده در نوار غزه، در مسافتی بین دو تا چهار کیلومتر در داخل خاک لبنان دنبال خواهد شد.

طرح مذکور به بهانه «تخریب زیرساخت‌های حزب‌الله پنهان شده در خانه‌های غیرنظامی» تلاش دارد تخریب منازل مسکونی ساکنان مناطق مرزی جنوب لبنان را توجیه کند و بهانه لازم برای جلوگیری از بازگشت ساکنان لبنانی به روستاهای خود را به دست بیاورد، اقدامی که ناظران آن را با هدف ایجاد یک منطقه حائل و تحمیل واقعیتی جدید در مرز جنوبی لبنان توصیف کردند.

ارائه این طرح در شرایطی صورت گرفته که واقعیت‌های میدانی از بروز تلفات سنگین ارتش صهیونیستی در نبرد زمینی با نیروهای مقاومت لبنان حکایت دارد. به گونه‌ای که ارتش اسرائیل برای اشغال بنت جبیل بالغ بر یک هفته زمان درخواست کرده است و کارشناسان معتقدند که صهیونیست ها حتی در این مدت نیز امکان اشغال این شهرک را نخواهند داشت.

کد مطلب 6799962

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۴:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۴
      0 0
      پاسخ
      خدالعنتشون کنه وبه اهدافشون نرسونتشون ،وحسابشون رو برسه
    • IR ۱۶:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۴
      0 0
      پاسخ
      خدا مرگشون بده ذلیلشون کنه این اشغالگرها ی بی ریشه .انشالله به یاری خدا به هدفشان نرسن و همه شون و به هلاکت برسونن
    • IR ۱۶:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۴
      0 0
      پاسخ
      بحق قرآن و به فضل الهی پیروزی با حزب الله و لبنان هست و اسرائیلی ها به درک واصل میشن وگورشون کنده میشه.

    پربازدیدها

    پربحث‌ها