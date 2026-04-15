به گزارش خبرگزاری مهر از پایگاه روزنامه اینترنتی رأی الیوم، «کمپین مردمی برای آزادی مروان برغوثی و اسرای در زندان‌های اسرائیل» با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که این رهبر فلسطینی در سلول انفرادی زندان‌های مجدو و رامون، در آستانه بیست‌وچهارمین سالگرد به اسارت گرفته شدنش ، هدف «حملات وحشیانه» قرار گرفته است.

بر اساس این بیانیه، برغوثی در کمتر از یک ماه، سه بار در تاریخ‌های ۲۴ و ۲۵ مارس و ۸ آوریل، توسط نیروهای سرکوب زندان مورد حمله فیزیکی شدید قرار گرفته که منجر به جراحات و خونریزی در نقاط مختلف بدن او شده است، بدون آنکه خدمات درمانی به وی ارائه شود.

این کمپین همچنین اعلام کرد که این حملات در چارچوب روندی «سیستماتیک» صورت می‌گیرد که از زمان آغاز جنگ در نوار غزه ادامه داشته است.

مروان برغوثی، عضو کمیته مرکزی جنبش فتح، در آوریل ۲۰۰۲ توسط رژیم صهیونیستی به اسارت گرفته شده و به چندین حبس ابد محکوم شد و در حال حاضر یکی از چهره‌های محبوب در میان فلسطینیان به شمار می‌رود.

در ادامه این گزارش آمده است که برغوثی بیش از ۳۲ سال از عمر خود را در زندان‌های صهیونیستی گذرانده است. همچنین در فوریه گذشته، بر اساس ویدئویی منتشرشده در رسانه‌های صهیونیستی ، «ایتامار بن‌گویر» وزیر امنیت داخلی این رژیم به سلول وی یورش برده و او را تهدید کرده است.

این کمپین از نهادهای بین‌المللی و سازمان‌های حقوق بشری خواست تا برای حفاظت از برغوثی و دیگر اسرای فلسطینی اقدام فوری انجام دهند.

طبق گزارش‌ها، همزمان با ادامه درگیری‌ها در غزه، شرایط اسرای فلسطینی نیز وخیم‌تر شده و بیش از ۹۶۰۰ اسیر، از جمله زنان و کودکان، در زندان‌های صهیونیستی نگهداری می‌شوند؛ اسرایی که به گفته نهادهای حقوق بشری با شکنجه، گرسنگی و محرومیت از خدمات درمانی مواجه هستند.