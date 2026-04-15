  1. استانها
  2. لرستان
۲۶ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۲۹

دیدار فرمانده سپاه لرستان با خانواده شهید «مهدی ویسکرمی»

دیدار فرمانده سپاه لرستان با خانواده شهید «مهدی ویسکرمی»

خرم‌آباد - هیئت‌رئیسه سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان با خانواده شهید «مهدی ویسکرمی» دیدار کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز چهارشنبه، هم‌زمان با ایام اربعین شهدای جنگ رمضان، سردار «نعمت‌الله باقری» فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان به همراه حجت‌الاسلام «مفید» مسئول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه استان و جمعی دیگر از فرماندهان و مسئولان، با حضور در منزل خانواده شهید «مهدی ویسکرمی»، ضمن دلجویی از پدر و مادر این دلاورِ قهرمان، از مقام عالی شهید تجلیل کردند.

دیدار فرمانده سپاه لرستان با خانواده شهید «مهدی ویسکرمی»

دیدار فرمانده سپاه لرستان با خانواده شهید «مهدی ویسکرمی»

شهید «مهدی ویسکرمی» در جریان تهاجم دشمن صهیونی - آمریکایی به تهران، به همراه امام شهیدمان آقا سید علی خامنه‌ای رضوان‌الله تعالی علیه به فیض شهادت نائل آمد.

دیدار فرمانده سپاه لرستان با خانواده شهید «مهدی ویسکرمی»

کد مطلب 6801666

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها