به گزارش خبرنگار مهر،سعید ساکت ظهر چهارشنبه در آئین افتتاح بهره‌برداری ۱۲۰ ظرفیت شارژ خودرو برقی در اصفهان این اقدام را یکی از بزرگ‌ترین جهش‌های اصفهان و حتی کشور در توسعه حمل‌ونقل برقی توصیف کرد و گفت: رویکرد برقی سازی از سیاست‌های محوری شورای اسلامی شهر و شهردار اصفهان است که طی دو سال گذشته با جدیت وارد فاز اجرایی شده است. به گفته وی پیش از این، چنین ظرفیتی عملا در شهر وجود نداشت اما اکنون با سرعتی قابل قبول به مرحله بهره برداری رسیده است.

معاون شهردار با اشاره به افزایش تقاضای شهروندان برای استفاده از خودروهای برقی افزود: شهر نیازمند زیرساختی بود که بتواند پاسخگوی این استقبال باشد. همزمان با ورود تاکسی ها و اتوبوس های برقی به ناوگان حمل‌ونقل عمومی، شهرداری توسعه شبکه شارژ را به عنوان یک اولویت راهبردی دنبال کرد.

ساکت تصریح کرد: از اواخر سال ۱۴۰۳ و به ویژه در سال ۱۴۰۴ روند توسعه زیرساخت‌ها با شتاب بیشتری ادامه یافت. ستاد هوای پاک شهرداری نیز تکالیف مشخصی را برای مناطق و سازمان‌ها تعیین کرد تا توزیع ایستگاه‌های شارژ به صورت عادلانه و بر اساس تراکم جمعیتی انجام شود و شهروندان بتوانند با فاصله منطقی خودروهای خود را شارژ کنند.

وی با اعلام هدف گذاری جدید شهرداری گفت: ظرفیت فعلی ۱۲۰ واحدی طی سال ۱۴۰۵ به عدد ۲۰۰ خواهد رسید که بخش عمده آن مربوط به شارژرهای سریع خواهد بود.

معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهردار اصفهان یکی از دلایل سرعت بالای پیشرفت این پروژه را همکاری مستقیم با بخش خصوصی عنوان کرد و توضیح داد: با توجه به ماهیت زمان‌بر فرآیند شارژ خودرو، مدل اقتصادی این زیرساخت‌ها باید برای سرمایه‌گذار توجیه پذیر باشد. از همین رو یک مدل سرمایه گذاری هیبریدی با مشارکت سازمان سرمایه گذاری، مناطق شهرداری و بخش خصوصی طراحی شد که اکنون به عنوان یک الگوی موفق در حال معرفی به سایر شهرهاست.

ساکت تأکید کرد: این روند متوقف نخواهد شد و توسعه زیرساخت شارژ تا رسیدن به ظرفیت ۲۰۰ واحدی در سال ۱۴۰۵ با قدرت ادامه دارد.