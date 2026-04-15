ناصحی: هزینه های درمانی در حال پرداخت است

به گزارش خبرگزای مهر به نقل از بیمه سلامت ایران، محمدمهدی ناصحی افزود: با بیمه سلامت نباید در کشور کسی فاقد بیمه پایه درمانی باشد و رسالت ما حمایت از مردم کشور در طول روند درمان است و بر این اساس ۱۶.۴ همت بودجه برای صندوق حمایت از بیماران خاص و صعب العلاج در نظر گرفته شده است.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران، با اشاره به گذراندن سالی سخت برای کشور، گفت: شهادت رهبر عظیم الشان انقلاب و جمع کثیری از مردم عزیز کشور داغ بزرگی برای همه آزادگان بود ولی ما را مصمم تر میکند در خدمت رسانی به این مردم مصمم شده و تحت زعامت حضرت آیت الله مجتبی خامنه ای جهادگونه بکوشیم.

ناصحی با اشاره به قدمت شهرستان عالم پرور گلپایگان، گفت: با حمایت نماینده شهرستان در مجلس شورای اسلامی، فرماندار گلپایگان و جدیت مدیرکل اداره کل بیمه سلامت استان، ان شالله ساختمانی در شان مردم شهرستان و در جهت خدمت رسانی مطلوب تر خواهیم ساخت و سازمان بیمه سلامت تمام پشتیبانی های لازم را در این خصوص انجام خواهد داد.

گفتنی است ساخت ساختمان بیمه سلامت شهرستان گلپایگان با متراژ عرصه ۵۱۸ متر مربع و متراژ اعیان ۶۰۰ متر مربع با حضور مدیرعامل سازمان آغاز شده و برآورد می شود تا دهه فجر امسال به بهره برداری می رسد.