نجفی: نابسامانی منابع آب در آستانه اشرفیه پذیرفتنی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم نجفی ظهر چهارشنبه در نشست شورای حفاظت از منابع آبی آستانهاشرفیه با اشاره به شرایط خاص کشور و اهمیت نقشآفرینی مردم در این مقطع، اظهار کرد: در برههای قرار داریم که انسجام اجتماعی و حضور مردم، اصلیترین پشتوانه عبور از چالشها محسوب میشود، موضوعی که در این شهرستان نیز بهخوبی قابل لمس است.
وی با تأکید بر مشارکت قابلتوجه اقشار مختلف مردم در فعالیتهای اجتماعی و مذهبی افزود: این سطح از همراهی، مسئولیت مدیران را دوچندان میکند و ایجاب میکند که نگاه به خدمترسانی از حالت روزمره خارج شده و به یک رویکرد جهادی و مسئلهمحور تبدیل شود.
نماینده آستانهاشرفیه در مجلس با تمرکز بر جایگاه کشاورزی در این شهرستان بیان کرد: این شهرستان یکی از کانونهای مهم تولیدات کشاورزی در استان به شمار میرود و معیشت بخش قابلتوجهی از مردم به این حوزه وابسته است، از همین رو هرگونه اختلال در تأمین و مدیریت منابع آب، مستقیماً زندگی مردم را تحت تأثیر قرار میدهد.
نجفی با اشاره به وضعیت منابع آبی و تصمیمات اتخاذ شده در سطح ملی، خاطرنشان کرد: هرچند اقداماتی برای تأمین آب از طریق سد سفیدرود و سایر منابع در دستور کار قرار گرفته، اما همچنان چالشهایی در نحوه تخصیص، توزیع و بهرهبرداری وجود دارد که نیازمند بازنگری جدی است.
وی با اشاره به موضوع تعیین بستر و حریم رودخانهها، افزود: در برخی نقاط، تعیین حریمها بدون در نظر گرفتن شرایط واقعی منطقه، مشکلاتی برای مردم ایجاد کرده و حتی به افزایش نارضایتیها منجر شده است. ضروری است این موضوع با نگاه کارشناسی و مبتنی بر واقعیتهای میدانی اصلاح شود.
پروژههایی که زمان را از دست دادهاند
نماینده آستانهاشرفیه با انتقاد از طولانی شدن اجرای پروژههای عمرانی در شهرستان، تصریح کرد: پروژهای که با زمانبندی مشخص آغاز میشود، باید در موعد مقرر به پایان برسد، ادامهدار شدن طرحها برای سالهای متمادی، نشاندهنده ضعف در مدیریت و نظارت است.
وی افزود: مردم انتظار دارند نتایج وعدهها را در زندگی روزمره خود ببینند، نه اینکه پروژهها به دلایل مختلف در پیچوخم اداری باقی بمانند. اگر پیمانکاری توان اجرای پروژه را ندارد، باید بدون تعارف طبق ضوابط قانونی جایگزین شود.
نماینده مجلس با اشاره به نحوه تأمین مالی برخی طرحها نیز بیان کرد: بخشی از پروژهها از محل منابع قانونی مرتبط با تأمین مالی زیرساختها تعریف شدهاند، اما روند تخصیص و هزینهکرد این اعتبارات با ابهاماتی همراه است و نیاز به شفافسازی دارد.
نجفی با ابراز نگرانی نسبت به وضعیت برخی سازههای آبی در منطقه اضافه کرد: برخی پروژههای مرتبط با سدهای محلی و تأسیسات آبرسانی، یا با تأخیر مواجهاند یا از نظر ایمنی نیازمند بررسی فوری هستند. این موضوع نباید به آینده موکول شود، چرا که هرگونه غفلت میتواند تبعات جدی به دنبال داشته باشد.
وی ادامه داد: در برخی روستاها، پروژههایی برای تأمین آب کشاورزی تعریف شده اما به دلیل نبود پیگیری مؤثر، عملاً پیشرفت قابلقبولی نداشتهاند، این در حالی است که کشاورزان هر روز با دغدغه تأمین آب مواجهاند.
لایروبی مغفولمانده و مدیریت ناکارآمد
نماینده آستانهاشرفیه با اشاره به وضعیت لایروبی رودخانهها و انهار اضافه کرد: یکی از مشکلات جدی شهرستان، نبود برنامه مشخص برای لایروبی و نگهداری مسیرهای آبی است، بهطوریکه در حال حاضر پیمانکار فعالی در این حوزه دیده نمیشود.
وی افزود: این در حالی است که لایروبی بهموقع، نقش تعیینکنندهای در جلوگیری از بحرانهای آبی و بهبود وضعیت کشاورزی دارد و بیتوجهی به آن، هزینههای بیشتری در آینده تحمیل خواهد کرد.
نظر شما