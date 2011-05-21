معطلی 10 ساله پروژه 100 هکتاری پرورش ماهیان خاویاری در گیلان

سید مهدی صادق در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برای پرورش ماهیان خاویاری بندر کیاشهر، حاشیه دریای خزر و رودخانه سپیدرود از نقاط بسیار مناسبی است.

وی خاطر نشان کرد: پرورش ماهیان خاویاری و استحصال خاویار حتی از صنایع با تکنولوژی بالا ارزشمند تر و یک تحول جدی در اقتصاد گیلان ایجاد خواهد کرد.

نماینده مردم آستانه اشرفیه و بندرکیاشهر همچنین با اعلام اینکه این شهرستان چهارمین شهر مذهبی کشور و اولین شهر مذهبی استانهای شمالی است بر ضرورت توسعه اطراف حرم سید جلال الدین اشرف با هدف توسعه توریسم گردشگری و زائرپذیری در این منطقه تاکید کرد.

وی اظهارداشت: برای توسعه اطراف حرم مذاکراتی که با وزیر مسکن و شهرسازی، استانداری، شهرداری و فرمانداری شهرستان انجام گرفته یک تفاهمنامه سه جانبه بین وزارت مسکن و شهرسازی، استانداری و شهرداری برقرار شده و بودجه قابل توجهی هم اختصاص یافته است.

صادق گفت: با توسعه اطراف حرم وضعیت زائر پذیری شهرستان آستانه اشرفیه افزایش پیدا خواهد کرد.

وی در ادامه به وضعیت کشاورزی اعم از برنج، بادام زمینی، چای و پیله تر ابریشم اشاره کرد، افزود: برای عدم آسیب دیدگی اقتصاد کشاورزی این منطقه باید برنامه ریزی ها اساسی برای تامین آب زراعی انجام شود.

نماینده مردم در مجلس لایروبی انهار، تجهیز ایستگاههای پمپاژ و احیای آب بندانها را از برنامه های مهم برای مقابله با خشکسالی و کم آبی در این منطقه دانست و بیان داشت: تاکنون فعالیت های مناسبی در این خصوص انجام شده است.

وی گفت: در استان گیلان 10 هزار هکتار آب بندان وجود دارد که حدود دو هزار هکتار در آستانه اشرفیه و بندر کیاشهر وجود دارد که علاوه بر تامین آب زراعی در توسعه پرورش آبزیان در روستاها و گردشگری بسیار مهم است.

صادق همچنین طرح توسعه حرم، پروژه پل تا پل، تکمیل حوزه علمیه آستانه اشرفیه، راه اندازی خط کمپوست برای زباله، احیای پروژه 100هکتاری ماهیان خاویاری در بندرکیاشهر، بندرچند منظوره کیاشهررا از پروژه های مهم اشتغالزایی در این منطقه دانست.