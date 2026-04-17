تاثیر مصرف زیاد آنتی اکسیدان ها بر رشد صورت و مغز جنین

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از هلث دی نیوز، مطالعه محققان دانشگاه تگزاس A&M نشان داد که دوزهای بالای برخی از آنتی‌اکسیدان‌ها ممکن است بر اسپرم تأثیر بگذارند و منجر به تغییرات رشدی در فرزندان شوند.

این تحقیق، بر دو آنتی‌اکسیدان تمرکز دارد: N-استیل-L-سیستین (NAC) و سلنیوم.

موش‌های نری که به مدت شش هفته این مکمل‌ها را دریافت کردند، فرزندانی با تغییرات قابل توجه در ساختار جمجمه و صورت داشتند.

محققان گفتند که خود موش های نر سالم به نظر می‌رسیدند.

این مطالعه نشان می‌دهد که مصرف بیش از حد آنتی‌اکسیدان‌ها ممکن است DNA اسپرم را تغییر دهد، که می‌تواند بر نحوه رشد فرزندان تأثیر بگذارد.

دکتر «مایکل گلدینگ»، محقق ارشد و استاد گروه فیزیولوژی و فارماکولوژی در دانشگاه تگزاس A&M، گفت: «وقتی متوجه شدیم فرزندان متولد شده از موش های نری که فقط NAC دریافت کرده بودند، تفاوت‌هایی در جمجمه و صورت نشان می‌دهند، تعجب‌آور بود زیرا این مولکول به طور جهانی خوب تلقی می‌شود.»

در حالی که نتایج تحقیقات روی حیوانات همیشه در انسان‌ها یکسان نیست، اما این یافته‌ها نگرانی‌هایی را برای مردانی که مرتباً مکمل‌های با دوز بالا مصرف می‌کنند، به ویژه برای کسانی که قصد بچه‌دار شدن دارند، ایجاد می‌کند.

آنتی‌اکسیدان‌هایی مانند NAC به طور گسترده استفاده می‌شوند و اغلب در مولتی‌ویتامین‌ها گنجانده می‌شوند. اما به گفته کارشناسان، مقدار بیشتر همیشه بهتر نیست.

تحقیقات قبلی هم نشان داده است که مصرف بسیار زیاد آنتی‌اکسیدان می‌تواند مزایای ورزش را کاهش دهد و بر عملکرد ورزشی تأثیر بگذارد.

محققان همچنین متوجه تغییرات فیزیکی شدیدتری در فرزندان دختر، از جمله جمجمه‌های کوچک‌تر و چشمان نزدیک‌تر به هم، شدند.

گلدینگ گفت: «یک حقیقت بسیار پذیرفته‌شده در پزشکی کودکان وجود دارد که صورت منعکس کننده شکل مغز است، زیرا مغز و صورت همزمان شکل می‌گیرند.»

بنابراین، اگر ناهنجاری‌هایی در خط میانی صورت مشاهده می‌کنید، احتمالاً ناهنجاری‌های خط میانی را در مغز نیز خواهید دید.

محققان گفتند که هنوز مشخص نیست که آیا این تغییرات بر عملکرد مغز تأثیر می‌گذارند یا خیر.

یافته‌ها نشان می‌دهد که حتی مکمل‌هایی که سالم در نظر گرفته می‌شوند، در صورت مصرف در چنین مقادیر زیادی می‌توانند مضر باشند. و بسیاری از مکمل‌ها حاوی این دوزهای بسیار بالا هستند.