حسن امیرنژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به روند اجرای طرح جهش تولید برنج در شهرستان، اظهار کرد: تأمین نهادههای مورد نیاز کشاورزان در اولویت برنامههای جهاد کشاورزی قرار دارد و تاکنون بیش از ۳۰۰۰ تن کود در آستانهاشرفیه توزیع شده است.
مدیر جهاد کشاورزی آستانهاشرفیه افزود: این میزان نهاده نقش مهمی در بهبود تغذیه گیاهی و افزایش عملکرد مزارع برنج دارد.
وی با اشاره به پیشرفت عملیات آمادهسازی زمین گفت:تا این مرحله از فصل زراعی، حدود ۶۰ درصد شخم اولیه مزارع انجام شده و ۴ درصد خزانهها نیز آمادهسازی شده است.
امیرنژاد افزود: اجرای بهموقع این مراحل، کیفیت نشا و در نهایت عملکرد نهایی محصول را بهطور مستقیم تحت تأثیر قرار میدهد.
استقرار کارشناسان در دهستانها
مدیر جهاد کشاورزی آستانهاشرفیه با اشاره به فعالیت کارشناسان طرح جهش تولید اظهارکرد: در دهستانهای دهسر، دهشال و کیسم سه کارشناس متخصص مستقر هستند که با حضور مستمر در مزارع اطلاعات بهرهبرداران را با دستاوردهای نوین بخش کشاورزی بروزرسانی میکنند.
وی افزود: این کارشناسان در کنار کارشناس ترویجی در مراکز جهادکشاورزی مستقر در دهستان ها نقش مهمی در اصلاح روشهای سنتی و ترویج شیوههای علمی کشت دارند.
امیرنژاد با اشاره به جزئیات توزیع نهادهها گفت:در سال زراعی ۱۴۰۴–۱۴۰۵ و تا پایان اسفندماه، بیش از ۲۳۶۸ تن کود ازته، ۹۱۰ تن کود پتاسه و ۶۰ تن کود فسفاته در شهرستان توزیع شده است.
وی افزود: این نهادهها با هدف تقویت تغذیه گیاهی و افزایش بهرهوری مزارع در اختیار کشاورزان قرار گرفته است.
مدیر جهاد کشاورزی آستانهاشرفیه از فعالیت حدود ۲۰ بانک نشا در سطح شهرستان خبر داد و گفت: این بانکها با هدف تولید نشای سالم، یکنواخت و مقاوم راهاندازی شدهاند و نقش مهمی در کاهش هزینههای تولید و افزایش بهرهوری دارند.
وی تصریح کرد: توسعه بانکهای نشا و استفاده از روشهای مکانیزه نشاکاری از برنامههای مهم جهاد کشاورزی برای ارتقای کیفیت تولید برنج در شهرستان است.
مدیر جهاد کشاورزی آستانه اشرفیه با توجه به شرایط ویژه ناشی از جنگ تحمیلی سوم و نگرانیهای عمومی درباره تأمین نهادهها و استمرار فعالیتهای تولیدی، اظهار کرد: مردم هیچگونه دغدغهای نسبت به روند تأمین و توزیع نهادههای کشاورزی نداشته باشند.
وی افزود: جهاد کشاورزی با همکاری بخشهای مختلف دولتی و خصوصی، تمامی ظرفیتهای خود را برای پشتیبانی از تولید بهکار گرفته و آماده ارائه خدمات مستمر به کشاورزان است.
