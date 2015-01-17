۴۰۰۰ تن کود شیمایی بین کشاورزان آستان اشرفیه توزیع شد

به گزارش خبرنگار مهر، گودرز کمال‌پور عصر جمعه در حاشیه بازدید از مرکز عرضه توزیع کود شیمیایی آستان اشرفیه سهمیه کود شیمیایی مورد نیاز این شهرستان را امسال حدود ۱۱ هزار و ۶۹۰ تن اعلام کرد و افزود: تاکنون نزدیک به ۴ هزار تن از انواع کود شامل ازت، فسفات و پتاس مورد نیاز کشاورزان منطقه توزیع شده است.

مدیر جهاد کشاورزی آستانه‌اشرفیه در ادامه در خصوص توزیع سهمیه کود شیمیایی کشاورزان گفت: توزیع کود موردنیاز کشاورزان این شهرستان در سال زراعی جدید از اوایل مهرماه امسال آغاز شده و کشاورزان منطقه می توانند کود مورد نیاز خود را خریداری کنند.

این مسئول با بیان اینکه توزیع کود شیمیائی در این شهرستان همچنان ادامه دارد یادآور شد: تعداد شش شرکت تعاونی تولیدی، شش شرکت تعاونی روستایی و دو شرکت خصوصی در زمینه توزیع کود شیمیایی در این شهرستان فعالیت دارند.

کمال‌پور میزان اراضی زیر کشت برنج شهرستان آستانه‌اشرفیه را ۲۳ هزار و ۵۷۰ هکتار عنوان و خاطرنشان کرد: اجرای طرح تجهیز و نوسازی اراضی در ۵۰ هکتار از اراضی زیر کشت برنج در منطقه روستایی نقره ده این شهرستان آغاز شده است.

مدیر جهاد کشاورزی آستانه‌اشرفیه با تاکید بر استقبال خوب کشاورزان منطقه از تجهیز و نوسازی اراضی گفت: تداوم طرح ملی تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری این شهرستان در گرو تأمین اعتبارات به‌موقع است.

کمال پور با بیان اینکه اجرای طرح تجهیز و نوسازی اراضی از سال ۷۴ در این شهرستان آغازشده افزود: تاکنون این طرح در پنج هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی این شهرستان انجام شده است.

این مسئول طرح ملی تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری را یکی از محوری‌ترین طرح های توسعه کشت برنج عنوان کرد و گفت: با توجه به استقبال کشاورزان از اجرای این طرح، تسطیح اراضی به حمایت جدی تر مسوولان نیازمند است.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس داده‌های وزارت کشاورزی؛ طرح ملی تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری شامل تجمیع و یکپارچه سازی اراضی، تسطیح علمی اراضی، احداث کانال‌ها و زهکشی‌های سطحی و احداث جاده‌های بین مزارع و قطعات است.

مدیر جهاد کشاورزی آستانه‌اشرفیه افزود: افزایش بازده تولید برنج، مکانیزه کردن کشت، امکان کشت دوم، بهبود حفاظت از آب‌وخاک، مدیریت و صرفه‌جویی آب، افزایش بهره‌وری آبیاری، ارتقای وضعیت اقتصادی و اجتماعی جامعه کشاورزان، کاهش سختی کار، کاهش استفاده از نهاده‌های کشاورزی، افزایش بهره‌وری و امکان یکجا زراعی و کشت یکپارچه از مزایای طرح ملی تجهیز و نوسازی اراضی است.