جان گریشام وارد دنیای جاسوسی شد/ انتشار یک رمان مهیج در پاییز ۲۰۲۶

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، «توهم فرانسوی» به عنوان یک «کتاب جذاب و پر تعلیق» درباره ماه عسلی در پاریس که به طرز وحشتناکی خراب می‌شود و کابوسی که در پی آن می‌آید، توصیف شده است.

درباره این کتاب گفته شده: پس از عروسی افسانه‌ای پاول و چلسی تانر، آینده آنها پر از امید است. اما در ماه عسل آنها که در پاریس می‌گذرد، این دو در یک سفر یک روزه به حومه فرانسه ربوده می‌شوند تا همه چیز به سمت تاریکی پیش برود. چه کسی آنها را هدف قرار ‌داده و چرا؟ به زودی روشن می‌شود که این اولین جنایت از این نوع نیست. جستجوی پاسخ‌ها به زودی از مرزها فراتر می‌رود و اف‌بی‌آی، سیا و اطلاعات فرانسه سعی می‌کنند قطعات پازل را کنار هم قرار دهند. در تلاش برای یافتن پاسخ‌ها، یک وکیل جوان استخدام می‌شود تا طعمه یک عملیات پیچیده سیا باشد.

گریشام گفت: وقتی کتاب مهیج حقوقی نمی‌خوانم، از جاسوسی و داستان‌های جاسوسی لذت می‌برم. به عنوان یک نویسنده، تحت تأثیر کن فولت، جان لو کاره، رابرت لودلوم و لن دیتون بوده‌ام. بسیاری از عناصری که تریلرهای حقوقی را جذاب می‌کنند مانند مخاطرات بالا، انگیزه‌های پنهان، توطئه‌های پیچیده و شخصیت‌های مشکوک هستند که پیش برنده بهترین داستان‌های جاسوسی هستند.

وی افزود: «توهم فرانسوی» اولین تلاش من برای دنبال کردن مهارت برخی از رمان‌نویسان بزرگ بین‌المللی در ژانر تعلیق است.

چگونه زوج‌های تازه ازدواج کرده معمولی در تیررس خطر بین‌المللی قرار می‌گیرند؟ این فرضیه جذاب از صفحه اول، خوانندگان را با فوریت احساسی مواجه می‌کند. گریشام امنیت را از بین می‌برد تا آسیب‌پذیری در سرزمین‌های خارجی را آشکار کند. آسیب‌پذیری زمانی تشدید می‌شود که خوانندگان متوجه می‌شوند این پرونده اسراری بسیار بزرگتر از یک جنایت ساده ناشی از عشق را پنهان می‌کند.

سرنخ‌ها در سراسر قاره‌ها امتداد دارند و آژانس‌ها را مجبور به همکاری تحت فشار و سوءظن می‌کنند. شکاف‌های اطلاعاتی باعث ایجاد اصطکاک بین تیم‌ها می‌شود، در حالی که زمان به سرعت می‌گذرد. خوانندگان، هرج و مرج عملیات اطلاعاتی چندملیتی را که برخلاف زمان عمل می‌کنند، تجربه می‌کنند. هر آژانس دستور کار خود را ارائه می‌دهد و اعتماد را شکننده و راه‌حل‌ها را دست نیافتنی می‌کند.

وقتی سیا وکیلی را به عنوان طعمه در یک عملیات پیچیده که برای به دام انداختن فردی در رده بالاتر طراحی شده، به کار می‌گیرد، ریسک شخصی به طرز چشمگیری افزایش می‌یابد، زیرا وکیل متوجه می‌شود که اکنون بخشی از ماشین توطئه است.

اعتماد در روایت گریشام به سلاح تبدیل می‌شود. متحدان ممکن است دشمن باشند و دشمنان در مکان‌های غیرمنتظره کمین کرده‌اند. قوس شخصیتی وکیل، سفر کابوس‌وار زوج تانر را منعکس می‌کند و خطوط داستانی موازی ایجاد می‌کند که با پیامدهای دراماتیک برخورد می‌کنند. هر افشاگری سوالات جدیدی در مورد وفاداری و بقا مطرح می‌کند.

گریشام پس از بیش از ۵۰ رمان پرفروش، همچنان تسلط خود را بر دنیای پرتعلیق اثبات و با «توهم فرانسوی»، دسیسه‌های حقوقی خاص خود را با عناصر تریلر جاسوسی و دسیسه‌های بین‌المللی ترکیب می‌کند. خوانندگانی که عاشق درام‌های دادگاهی او بودند، در اینجا مسیر تازه‌ای پیدا می‌کنند. آدم‌ربایی، توطئه و عملیات سیا، دامنه سینمایی را که به ندرت در فهرست آثار گریشام دیده می‌شود، اضافه می‌کنند. آیا تانرها زنده می‌مانند؟ آیا فداکاری وکیل مهم است؟ آیا آژانس‌های بین‌المللی می‌توانند برای حل معما با هم همکاری کنند؟ این سوالات، تعامل را از جلد تا صفحه آخر هدایت می‌کنند.

این کتاب در ۳۶۸ صفحه توسط انتشارات دابل‌دی، در ۲۹ سپتامبر(۷ مهر) به طور همزمان در آمریکا منتشر خواهد شد.