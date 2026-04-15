بقائی: امروز میزبان هیئتی از پاکستان هستیم/ادامه تبادل پیام با آمریکا

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست خبری اظهار داشت: شهادت کمال خرازی که فردی ورزیده و انسانی فرهیخته بودند را خدمت خانواده ایشان و جامعه دیپلماتیک ایران تسلیت عرض میکنم. شهادت وی نشانه دیگری از غرض‌ورزی امریکا و رژیم با صلح و دیپلماسی و منطق است.

وی افزود: اینکه در جریان تجاوز نظامی امریکا تعدادی زیادی از فرماندهان عالی کشور علاوه بر رهبر شهیدمان، تعداد زیادی از مردمان ایران به شهادت رسیدند، برای ما گواه این است که دشمن آمریکایی با تک تک ایرانیان سر دشمنی دارد. شهادت خرازی که در جریان حمله رژیم به منزل ایشان اتفاق افتاد، عزم ما را در دستگاه دیپلماسی برای پیگیری حقوق ملت ایران جزم‌تر می‌کند.

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: درباره مسئله سلاح هسته‌ای، واقعاً نمی‌دانم با چه بیانی باید موضع ایران را تبیین کنم. اصرار مقامات آمریکایی بر وانمود کردن به عدم آگاهی از مواضع جمهوری اسلامی، نشان سوءنیت آنان است. موضع ایران روشن و غیرقابل‌تردید است. برنامه هسته‌ای کشورمان همواره و صرفاً برای مقاصد صلح‌آمیز بوده و هست. طرح این پرسش که اگر ایران به سمت سلاح هسته‌ای نرود چه خواهد شد، بازتاب‌دهنده سردرگمی و تناقض‌گویی طرف مقابل است. ترساندن جامعه جهانی از تهدیدی موهوم و ناموجود، دامی است که آنان گسترده‌اند؛ چرا که امری که وجود خارجی ندارد، هرگز قابل اثبات نیست.

وی ادامه داد: در پاسخ به ادعاهای مشروط‌کننده شکوفایی اقتصاد ایران، باید تأکید کنیم که ما خود به‌خوبی می‌دانیم چگونه اقتصاد کشور را مدیریت و به سمت توسعه و شکوفایی هدایت کنیم. کسانی که همواره ایران را تهدید کرده و جنایاتی علیه ملت ما مرتکب شده‌اند، هرگز در جایگاهی نیستند که بخواهند یا بتوانند زمینه‌ساز شکوفایی اقتصادی ایران باشند.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی کشور با تشریح جزئیات مذاکرات اخیر، بر اهداف راهبردی جمهوری اسلامی در این گفت‌وگوها تأکید کرد و گفت: نوع مذاکراتی که این بار انجام شد، با هدف توقف کامل جنگ، احقاق حقوق ایران و جبران خسارات وارده طراحی شده بود.

وی با اشاره به ارتقای سطح هیئت مذاکره‌کننده ایران افزود: با توجه به حساسیت و اهمیت این دور از گفت‌وگوها، مسئولیت هیئت ایرانی بر عهده آقای قالیباف، رئیس محترم مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و ترکیب هیئت نیز به تناسب این سطح، با حضور نمایندگان تام‌الاختیار از تمامی دستگاه‌های مرتبط تشکیل شد.

سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به پرسش‌هایی درباره جزئیات ادعایی مطرح‌شده در رسانه‌های غربی پیرامون غنی‌سازی و موضوعات مورد تفاهم تصریح کرد: هر تفاهمی دارای یک چارچوب کلی است؛ مادامی که کلیات مورد توافق طرفین قرار نگیرد، صحبت از جزئیات — به‌ویژه در موضوع حیاتی مانند جنگ و صلح و مناسبات ایران و آمریکا — منطقی نیست. گمانه‌زنی‌های رسانه‌های غربی در این زمینه، هیچ‌کدام مورد تأیید جمهوری اسلامی نیست.

وی دو اصل کلیدی را در مواضع ایران برشمرد و تاکید کرد: نخست اینکه حقوق مسلم ایران غیرقابل‌ گذشت است و حق بهره‌برداری از انرژی هسته‌ای برای مقاصد صلح‌آمیز، حقی است که ایران به‌ موجب عضویت در پیمان ان‌پی‌تی (NPT) و بر اساس حقوق بین‌الملل از آن برخوردار است و دوم اینکه غنی‌سازی مبتنی بر نیاز، قابل گفت‌وگو است و ایران همواره اعلام کرده که سطح و نوع غنی‌سازی، موضوعی قابل مذاکره است، مشروط بر اینکه این فرآیند بر اساس نیازهای علمی، صنعتی و انرژی کشور تداوم یابد.

وی در پاسخ به پرسشی درباره پیشنهاد روسیه برای پذیرش اورانیوم ایران، خاطرنشان کرد: در چارچوب هر تفاهم هسته‌ای، گزینه‌های فنی و سیاسی متعددی قابل بررسی است. ما در دوران پس از برجام، شیوه‌های مشخصی را آزمودیم، اما هنوز به مرحله نهایی نرسیده‌ایم؛ چرا که در هر دو روند دیپلماتیک قبلی، با بدعهدی آشکار آمریکا مواجه بودیم. اکنون باید دید ادامه این مسیر به کجا ختم خواهد شد.

وی درباره کانال‌های دیپلماتیک میان ایران و آلمان نیز گفت: ایران هرگز مواضع گذشته مقامات آلمانی را فراموش نخواهد کرد. در سفر اخیر به پاکستان، دیداری فراتر از طرف‌های پاکستانی و آمریکایی نداشتیم. با این حال، هرگاه ضرورت ایجاب کند، گفت‌وگوها در سطح سفارتخانه‌ها یا وزرای امور خارجه ادامه خواهد یافت.

سخنگوی وزارت امور خارجه با انتقاد از تناقض‌گویی‌های مقامات آمریکایی درباره برنامه هسته‌ای ایران تأکید کرد: برنامه هسته‌ای ایران بارها توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تأیید شده است. حتی مدیرکل آژانس نیز صراحتاً اعلام کرده که ادعای "فاصله چند هفته‌ای ایران با ساخت بمب" کاملاً نادرست است.

وی افزود: اگرچه آقای گروسی در برخی گزارش‌های خود بهانه‌هایی به طرف مقابل داده، اما شخص ایشان نیز تأیید کرده که برنامه ایران به سمت ساخت سلاح هسته‌ای حرکت نکرده است. تکرار بی‌پایه این ادعاها از سوی آمریکا، تنها این گزاره را تقویت می‌کند که کل مواضع واشنگتن، بهانه‌ای برای اعمال فشار بیشتر بر ایران است.

ایران همواره از مقاومت مشروع ملت لبنان حمایت کرده و خواهد کرد

وی در واکنش به ادعاهای مطرح‌شده مبنی بر رها کردن لبنان از سوی ایران، تصریح کرد: مطلقاً این‌گونه نیست. ایران همواره از مقاومت مشروع ملت لبنان و سایر اجزای محور مقاومت حمایت کرده و خواهد کرد. در همین مذاکرات اخیر، موضوع آتش‌بس در لبنان به‌عنوان یکی از محورهای گفت‌وگو مطرح شد. بدعهدی طرف مقابل به معنای عقب‌نشینی ایران از تعهداتش نیست. این موضوع هم در اسلام‌آباد پیگیری شد و کماکان در دستور کار باقی است.

بقایی درباره موضوع تنگه هرمز و رفتار کشورهای اروپایی نیز گفت: امنیت تنگه هرمز دهه‌هاست که توسط ایران تأمین شده است. اختلال امنیتی ۴۰ روزه اخیر نیز مستقیماً ناشی از جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران بود.

وی در ادامه افزود: خوشحالیم که هوشمندی لازم در میان برخی کشورهای اروپایی وجود دارد تا در تله تبلیغاتی آمریکا و رژیم صهیونیستی نیفتند. ایران آمادگی دارد با همکاری کشورهای ساحلی خلیج فارس، امنیت این آبراه راهبردی را تأمین کند؛ مشروط بر اینکه جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم در منطقه پایان یابد.

سخنگوی وزارت خارجه درباره هشدار شورای امنیت روسیه پیرامون احتمال حمله زمینی آمریکا به ایران در حین روند مذاکرات، تأکید کرد: همزمان با آغاز هر روند دیپلماتیک، مدافعان وطن هشیارانه‌تر از پیش، تحولات را رصد می‌کنند. هوشیاری در برابر تعرض و بدعهدی طرف‌های مقابل، آمادگی شبانه‌روزی و همیشگی را می‌طلبد. ما حتماً باید از تجربیات و تجارب گذشته درس بگیریم و اجازه ندهیم تاریخ تکرار شود.

وی درباره توهین به پاپ توسط رئیس جمهور آمریکا، افزود: ما شاهد بدترین نوع توهین به یک رهبر بزرگ دینی در ایران خودمان بودیم. ترور بزدلانه رهبر انقلاب به عنوان یک شخصیت بزرگ دینی و منطقه‌ای لکه ننگی در کارنامه آمریکاست. این یک اصل است در صورتی که بی‌تفاوتی در برابر اقدامات نادرست ادامه پیدا کند نتایجش شامل همه می‌شود. توهین به مقامات مسیحی ادامه پیدا کرده است. تازه پاپ چیز بدی نگفته بود و گفته بود جنگ علیه ابران ناعاددلانه است. اینکه مقامات آمریکا نمی‌توانند اظهارات پاپ را تحمل کنند خودش معنادار است و در صورتی که این اهانت‌ها واکنش نداشته باشد ادامه‌دار خواهد بود.

بقایی در مورد بازگشت مهدیه اسفندیاری به کشور و رفتار آمریکا با اتباع ایرانی گفت: بازگشت خانم اسفندیاری را خوشآمد می‌گوییم. وزارت امور خارجه هم پیگیری کرد این بحث را و چند روز قبل محکومان فرانسوی هم آزاد شدند. قرار ما این بود که فرانسه شکایت خود از دیوان لاهه را پس بگیرد که گرفت. خانم اسفندیاری بی هیچ جرم واقعی آزاد شد و به کشور برگشت.

وی در مورد مهاجرت اتباع ایرانی از امریکا تاکید کرد: در خصوص اتباع ایرانی در آمریکا که بازداشت می‌شوند، مشخص است که اراده‌ای برای آزار و اذیت ایرانیان به هر بهانه‌ای وجود دارد. ما برای پیگیری کارهای اتباع ایرانی فعال هستیم. دفتر حفاظت منافع ایران در واشنگتن فعال است. وقتی مقامات آمریکایی با چنان تعبیری از نابودی تمدن ایران صحبت می‌کنند، خیلی تعجب نکنید که اتباع ایرانی را مورد آزار قرار دهند.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی در مورد گفتگوی تلفنی عراقچی با وزرای خارجی منطقه و چشم انداز روابط، افزود: چشم انداز روشنی میبینیم به این شرط که از آنچه گذشت همه درس بگیرند. حضور امریکا در منطقه امنیت‌ساز نیست و امنیت در منطقه از طریق همکاری با کشورهای منطقه فراهم‌ خواهد شد و کشورهای منطقه نباید اجازه دهند امریکا از امکانات انها برای منافع خودش استفاده کند. تنها حضور امریکا در منطقه سبب تفرقه میان کشورها می‌شود. انتظار و گلایه‌مندی را داریم که متاسفانه کشورهای منطقه اجازه دادند امکاناتشان مورد سواستفاده امریکا قرار گیرد.

وی درباره انتشار مطلبی در واشنگتن پست علیه مذاکره‌کنندگان ایرانی و تهدید به ترور آنها گفت: این مقاله نیست، بیان خط فکری است. قبلا هم مقامات ارشد آمریکا چنین چیزی را مطرح کرده بودند. شما حتی در دوران قرون وسطی برای پیک‌های دیپلماتیک ارزش قائل بودید. اینکه در قرن ۲۱ آن هم در کشوری که مقر سازمان ملل است و داعیه حکومت قانون داشت که الان هم ندارند، دیپلمات‌های یک کشور تهدید شوند، باید همه را در دنیا بیدار کند. اگر دادگاه عادلی وجود داشته باشد باید به جرم ترغیب خشونت و تروریسم دولتی مورد تعقیب قرار بگیرند. این هم خلاف همه اصول بین‌الملل و هم مغایر با همه موازین انسانی است.

سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به احتمال تمدید آتش‌بس و موارد مذاکراتی، افزود: ما با طرفی مواجه هستیم که سابقه طولانی در تغییر مواضع دارد، لذا ما در شرایط بسیار دشواری گفتگو می‌کنیم. اجازه دهید جزئیات را نگویم چون مباحث به هم متصل است و باید دید چگونه پیش می‌رود. همه باید به عنوان اجزائی از کل پیش رود. درباره حدس و گمانه‌ها برای تمدید آتش‌بس هیچکدام قابل تایید نیست. گفتگوها از طریق واسطه پاکستانی ادامه دارد. باید دید طرف مقابل چقدر جدیت دارد. این آمریکا است که باید جدیت خودش را اثبات کند.

وی در مورد محاصره دریایی ایران، تصریح کرد: ایران محاصره پذیر نیست. دو اینکه شما اگر در روند دیپلماتیک موفق نمی‌شوید بخواهید از ابزار دیگری اعمال فشار کنید باز هم موفق نمی‌شوید. نکته سوم این اقدام هیچ وجاهتی از نظر حقوقی ندارد و می‌تواند مقدمه نقض آتش بس باشد. نیروهای ایران حتما رصد می‌کنند و به هر اقدامی واکنش نشان می‌دهند.

بقائی در مورد مستندسازی جنایت‌ها و استفاده از خاک کشورهای منطقه علیه ایران، بیان کرد: ما هرگونه اقدامات و حمایت‌ها و کمک‌ها را مستندسازی کردیم. همه مواردی که ما مطلع شدیم را پیگیری می‌کنیم. هرگونه کمک به طرف‌های متجاوز به معنی همدستی با یک اقدام غیرقانونی محسوب می‌شود و برای همین این کشورها باید پاسخگو باشند.

وی درباره عدم پذیرش شرط آمریکا در مذاکرات و آینده مذاکرات گفت: ما وارد مذاکره نمی‌شویم که شرط‌های آمریکا را بپذیریم، ملاک برای ما منافع ایران است. اگر شرطی تحمیل شود این دیکته است و مذاکره نیست. ایران هیچ‌وقت این دیکته را نمی‌پذیرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه در مورد اظهارات ونس در مورد بسته پیشنهادی برای مذاکرات، گفت: ما یک بسته ۱۰ بندی داشتیم که به نوعی در واکنش به طرح موسوم به ۱۵ بندی آنان مطرح شد. در موارد ما همه موضوعات مذاکراتی اعم از هسته‌ای، رفع تحریم و توقف جنگ مطرح شده بود. طبیعی است که در هر مذاکره‌ای طرفین دیدگاه‌های خود را مطرح می‌کنند. اینکه یک طرف بخواهد بسته‌ای را پیشنهاد بدهد و انتظار داشته باشد ایران بپذیرد، این پذیرفتنی نیست و با منطق مذاکره سازگاری ندارد.

ازاد شدن اموال ایران امتیاز نیست بلکه حقوق ایران

بقائی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر، مبنی بر موافقت طرف امریکایی با آزادسازی اموال بلوکه شده ایران، تصریح کرد: این یکی از موضوعاتی بود که درموردش صحبت شد؛ ازاد شدن اموال ایران امتیاز نیست بلکه حقوق ایران هست که تضعیف شده است. این بحث یکی از مطالبات ماست و ما در مورد آن ما به جمع بندی نهایی نرسیدیم. دلیل حضور رئیس بانک مرکزی هم این بود که همه بخش‌ها و کارشناسان که لازم است به رییس هیات مذاکره توضیح دهند، در دسترس حضور باشند.

وی درباره نقش کشورهای ترکیه، مصر و قطر در مذاکرات گفت: طبیعی است که کشورها با ما و طرف آمریکایی صحبت کنند ولی تنها میانجی که در حال حاضر تبادل پیام از طریقش صورت می‌گیرد همان پاکستان است.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی درباره هم‌پوشانی طرح ایران با طرح آمریکا بیان کرد: در مورد اینکه طرح آمریکا چه تناسبی با پیشنهاد ایران دارد، راجع به برخی از موضوعات آنان دیدگاه خودشان را مطرح کردند که غیرمعقول و غیرواقع بینانه بود.

وی درباره اینکه آیا ایران به کمک روسیه برای رقیق‌سازی اورانیوم احتیاج دارد، گفت: ما رابطه خوبی با روسیه داریم، در اجرای توافق برجام هم رابطه خوبی داشتیم. مقامات روسیه آمادگی خود برای پیشبرد روند دیپلماتیک را اعلام کردند و ما هم همیشه تقدیر کردیم. باید دید آینده مذاکرات به کجا خواهد رسید و آیا اینکه ما با طرف آمریکایی به توافق می‌رسیم یا خیر بعد راجع به اجرای توافق صحبت می‌کنیم.

بقائی در پایان درباره بازی «پلیس خوب و بد» از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی، تصریح کرد: هیچ کدام پلیس نبوده و هر دو مجرم هستند. اصل برنامه هسته‌ای ایران که در سطح بین‌المللی مطرح شد، ناشی از کارگزار رسانه‌ای دروغ بود. درباره آتش‌بس در لبنان، طرف پاکستانی حتی گفت آتش‌بس در لبنان جزو مذاکرات است و هیچ عذر و بهانه‌ای قابل پذیرش نیست.