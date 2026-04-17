۲۸ فروردین ۱۴۰۵، ۱۹:۲۷

منبع آگاه: ادعای ترامپ درباره اورانیوم غنی‌شده ایران بی‌اساس است

یک منبع آگاه ایرانی در مصاحبه با تارنمای العربی الجدید اعلام کرد که ادعای رئیس جمهوری آمریکا درباره گرفتن اورانیوم غنی شده ایران بی اساس است.

به گزارش خبرگزاری مهر، یک منبع آگاه ایرانی به العربی الجدید گفت: مطالبات واشنگتن در مذاکرات همچنان غیرمنطقی و غیر معقول است. ادعای رئیس جمهوری آمریکا درباره گرفتن اورانیوم غنی شده ایران بی اساس است.

وی افزود: مذاکرات درباره مسائل اختلافی با آمریکا همچنان در جریان است اما به دلیل مطالبات زیاده خواهانه واشنگتن هیچ دورنمای واضحی ندارد.

این منبع آگاه گفت: تنها کشتی‌های غیرنظامی آن هم از طریق مسیرهایی که ایران مشخص می‌کند می‌توانند از تنگه هرمز عبور کنند. اعلام بازگشایی موقت تنگه هرمز هیچ ارتباطی با مذاکرات کنونی با واشنگتن ندارد.

وی افزود: ما چند ساعت منتظر ماندیم تا مطمئن شویم آتش بس در لبنان برقرار شده است؛ پس از آن تنگه هرمز را موقتاً باز کردیم. اعلام بازگشایی موقت تنگه هرمز و آتش‌بس در لبنان بخشی از توافق است.

پیشتر، رئیس‌جمهوری آمریکا در ادامه گنده‌گویی‌های خود مدعی شد که بدون ردوبدل پول و دادن امتیاز به ایران، اورانیوم غنی شده جمهوری اسلامی را خواهد گرفت.

رئیس جمهوری آمریکا در تروث سوشال نوشت: ایالات متحده تمام «غبار هسته‌ای» ایجادشده توسط بمب‌افکن‌های B۲ ما را دریافت خواهد کرد. به هیچ‌وجه هیچ پولی رد و بدل نخواهد شد. این توافق به هیچ عنوان به لبنان مربوط نیست اما آمریکا به‌صورت جداگانه با لبنان همکاری خواهد کرد و به موضوع حزب‌الله به‌طور مناسب رسیدگی می‌کند. اسرائیل دیگر لبنان را بمباران نخواهد کرد و توسط واشنگتن از انجام این کار منع شده است. دیگر بس است.

ادعای رئیس جمهوری آمریکا درباره محروم کردن ایران از داشتن اورانیوم غنی شده در حالی است که پذیرش حق غنی سازی از جمله مفاد طرح آتش بس مطرح شده شده توسط ایران است.

ایران برای پذیرش آتش بس در جنگ تحمیلی سوم، یک طرح ۱۰ بندی را به دشمن آمریکایی-صهیونیستی تحمیل کرد. دشمن که در نبرد میدانی شکست خورده بود در نهایت تسلیم خواست ایران شد.

جمهوری اسلامی اعلام کرده که تا پایان رسیدن به یک توافق پایدار مبتنی بر طرح ۱۰ ماده ای ایران، دست های رزمندگان روی ماشه است و از حیله دشمن آمریکایی-صهیونیستی غافل نیست.

    • IR ۲۲:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۸
      اورانیوم غنی‌شده به خارج کشور منتقل نخواهد شد.
    • IR ۰۰:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۹
      اگر مذاکرات در جریان است چگونه و کجا این مذاکرات در جریان است؟
    • IR ۰۲:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۹
      ما دنبال انتقام گرفتن از توقاتل هستیم.تو اورانیوم از ما میخای!!والا بازگشایی تنگه هرمز هم کوفتت بشه حق تویی که قاتل شهیدامون هستی نبود ااین‌خوشحالی اصلا
    • IR ۰۹:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۹
      حق و اختیار ایران ساختن بمب اتمی است تا حالا هم دیر کرده و از رقبا رفقا همسایگان عقب مانده ! نه تحویل اورانیم به بیگانگان یا اجازه به ربودن توسط شیطان بزرگ
    • IR ۱۱:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۹
      غنی‌سازی اورانیوم حق مسلم ایران است و هیچ ارتباطی و ربطی به آمریکا جنایتکار هم ندارد. غنی‌سازی اورانیوم حق مسلم ایران است و هیچ ارتباطی و ربطی به ترامپ جنایتکار هم ندارد.
    • IR ۱۱:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۹
      هدف واقعی آمریکا در مذاکره و توافق مشخص نیست و از سال 1397 تاکنون هم نبود است پس ادامه مذاکره ایران با آمریکا غلط و اشتباه است. سئوال اینجاست که پس توافق ایران با آمریکا جنایتکار، کشورهای اروپایی جنایتکار و... در سال 1394 بابت چه بوده است. و ما دیگر توافق جدیدی نمی‌خواهیم آمریکا جنایت کار از سال 1394 تاکنون دنبال تسلیم ایران است نه توافق؛ ترامپ جنایت کار از سال 1397 تاکنون دنبال تسلیم ایران است نه توافق مذاکره ایران با آمریکا و... از سال 1394 تاکنون غلط و اشتباه است و هم تکرار بوده است.
    • IR ۱۱:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۹
      آمریکا جنایتکار باید تغییر رفتار دهد، نه ایران؛ آمریکا جنایتکار به همراه رژیم کودک کش صهیونیستی که بدون مجوز شورای امنیت سازمان ملل متحد به کشورمان تجاوز و حمله کردند و رهبر انقلاب و نظامیان ارتش و سپاه را ترور کردند و هم مردم عادی تهران و مردم عادی سایر شهرهای ایران بمباران و قتل عام کردند. نیروی دریایی، نیروی هوایی ارتش وحشی آمریکا و هم نیروی هوایی ارتش وحشی رژیم صهیونیستی در جنگ ایران مرتکب جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت شده اند و باید در دادگاه بین المللی محاکمه و مجازات شوند.
    • IR ۱۱:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۹
      باید ایران سلاح هسته اي بسازید تا هرروز. مورد حمله قرار نگیرید. چرا آمریکا واسرائیل. سلاح هسته‌ای داشته باشند ایران نداشته باشد کلاهک هسته ای داشته باشیم یا نداشته باشیم به هیچ کشوری مربوط نیست امریکا غلط میکنه از اونور دنیا بلند میشه میاد تو منطقه ی ما اینکار امریکا یعنی محو شدن اسرائیل از کره ی زمین توسط ایران تابودی خودش ما با کسی جنگ نداریم اما قدرت دفاعی داریم
    • IR ۱۱:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۹
      اگر واقعا سلاح هسته ای بد است، شما نیز آن را کنار گذارید اگر واقعا داشتن سلاح هسته ای تا این اندازه بد است پس چرا آمریکا جنایتکار آن را کنار نمی گذارد.

