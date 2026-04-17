به گزارش خبرگزاری مهر، یک منبع آگاه ایرانی به العربی الجدید گفت: مطالبات واشنگتن در مذاکرات همچنان غیرمنطقی و غیر معقول است. ادعای رئیس جمهوری آمریکا درباره گرفتن اورانیوم غنی شده ایران بی اساس است.
وی افزود: مذاکرات درباره مسائل اختلافی با آمریکا همچنان در جریان است اما به دلیل مطالبات زیاده خواهانه واشنگتن هیچ دورنمای واضحی ندارد.
این منبع آگاه گفت: تنها کشتیهای غیرنظامی آن هم از طریق مسیرهایی که ایران مشخص میکند میتوانند از تنگه هرمز عبور کنند. اعلام بازگشایی موقت تنگه هرمز هیچ ارتباطی با مذاکرات کنونی با واشنگتن ندارد.
وی افزود: ما چند ساعت منتظر ماندیم تا مطمئن شویم آتش بس در لبنان برقرار شده است؛ پس از آن تنگه هرمز را موقتاً باز کردیم. اعلام بازگشایی موقت تنگه هرمز و آتشبس در لبنان بخشی از توافق است.
پیشتر، رئیسجمهوری آمریکا در ادامه گندهگوییهای خود مدعی شد که بدون ردوبدل پول و دادن امتیاز به ایران، اورانیوم غنی شده جمهوری اسلامی را خواهد گرفت.
رئیس جمهوری آمریکا در تروث سوشال نوشت: ایالات متحده تمام «غبار هستهای» ایجادشده توسط بمبافکنهای B۲ ما را دریافت خواهد کرد. به هیچوجه هیچ پولی رد و بدل نخواهد شد. این توافق به هیچ عنوان به لبنان مربوط نیست اما آمریکا بهصورت جداگانه با لبنان همکاری خواهد کرد و به موضوع حزبالله بهطور مناسب رسیدگی میکند. اسرائیل دیگر لبنان را بمباران نخواهد کرد و توسط واشنگتن از انجام این کار منع شده است. دیگر بس است.
ادعای رئیس جمهوری آمریکا درباره محروم کردن ایران از داشتن اورانیوم غنی شده در حالی است که پذیرش حق غنی سازی از جمله مفاد طرح آتش بس مطرح شده شده توسط ایران است.
ایران برای پذیرش آتش بس در جنگ تحمیلی سوم، یک طرح ۱۰ بندی را به دشمن آمریکایی-صهیونیستی تحمیل کرد. دشمن که در نبرد میدانی شکست خورده بود در نهایت تسلیم خواست ایران شد.
جمهوری اسلامی اعلام کرده که تا پایان رسیدن به یک توافق پایدار مبتنی بر طرح ۱۰ ماده ای ایران، دست های رزمندگان روی ماشه است و از حیله دشمن آمریکایی-صهیونیستی غافل نیست.
