خراسان جنوبی رتبه نخست صادرات به افغانستان را حفظ کرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد کوهگردظهر چهارشنبه در شورای هماهنگی روابط خارجی خراسان جنوبی با اشاره به عملکرد گمرکات استان گفت: خراسان جنوبی در میان ۷۲ تا ۷۳ گمرک فعال کشور در صادرات به افغانستان، رتبه نخست را به خود اختصاص داده است.

وی با بیان اینکه رویکردهای جدید منجر به تقویت مبادلات پایاپای با افغانستان شده است، افزود: در گذشته واردات از افغانستان محدود بود اما با برگزاری نشست‌ها و تفاهمات مشترک، روند واردات به‌صورت قابل توجهی در حال رشد است.

مدیرکل گمرکات استان ادامه داد: در ۱۲ ماه گذشته حدود ۲۱ میلیون دلار واردات از افغانستان انجام شده که از نظر وزنی رشد ۱۷۰ درصدی را نشان می‌دهد.

کوهگرد همچنین به آمار صادرات اشاره کرد و گفت: مجموع صادرات استان و سایر استان‌ها از مرزهای خراسان جنوبی به افغانستان به حدود ۹۸ میلیون دلار رسیده که معادل ۳۳۹ هزار تن کالا بوده است.

وی افزود: صادرات مستقیم خراسان جنوبی نیز در ۴۰ روز اخیر به حدود ۵۷ میلیون دلار رسیده که نسبت به دوره مشابه قبل رشد ۶۸ درصدی از نظر وزنی داشته است.

مدیرکل گمرکات خراسان جنوبی با اشاره به توسعه ترانزیت در مرز ماهیرود اظهار داشت: حدود ۱۵ هزار تن کالای متعلق به تجار افغانستان از این مرز ترانزیت شده و ارزش آن به حدود ۲.۵ میلیون دلار رسیده است.

کوهگرد در پایان تأکید کرد: با تداوم این روند و تسهیل فرآیندهای گمرکی، مرزهای خراسان جنوبی می‌تواند به یکی از محورهای اصلی تجارت منطقه‌ای با افغانستان تبدیل شود.