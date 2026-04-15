سردار رضایی: تصمیم سازی لحظه ای مبتنی بر داده پلیس را توانمند می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار قاسم رضایی در قرارگاه امام علی (ع) فرماندهی انتظامی استان گیلان که با حضور مسئولان انتظامی برگزار شد اظهار داشت: مجموعه انتظامی استان در تعطیلات نوروزی ۱۴۰۵ با اتکا به مدیریت پویا، عملیات هوشمندانه و انسجام درونی کارکنان، موفق شد امنیتی پایدار را برای شهروندان و مسافران رقم بزند.
جانشین فرمانده کل انتظامی کشور با اشاره به حجم بالای سفرها به استان گیلان، گفت: پلیس استان با برنامهریزی دقیق و استقرار هدفمند نیروها، توانست در حوزه تأمین امنیت مسافران و شهروندان عملکردی مطلوب و مورد توجه ارائه دهد.
این مقام ارشد انتظامی با بیان اینکه گیلان در ایام اخیر شاهد حضور گسترده مسافران بوده است، افزود: با وجود افزایش حجم تردد در محورهای مواصلاتی، میزان تصادفات فوتی و جرحی در استان کاهش قابل توجهی داشته که این موضوع بیانگر اثربخشی طرحهای ترافیکی و نظارتی پلیس است.
سردار رضایی وضعیت امنیتی استان را مطلوب ارزیابی کرد و اظهار داشت: گیلان در بسیاری از شاخصهای امنیتی، انتظامی و مرزبانی در شرایط مناسبی قرار دارد و روند توسعه امنیت پایدار همچنان ادامه دارد.
جانشین فرمانده کل انتظامی کشور موفقیتهای اخیر را نتیجه مدیریت پویا، انسجام درونی و روحیه جهادی کارکنان دانست و تأکید کرد: تلاش خستگیناپذیر نیروهای انتظامی در سراسر استان نقش تعیینکنندهای در ارتقای احساس امنیت عمومی داشته است.
وی در ادامه با تأکید بر تمرکز پلیس گیلان بر عملیاتهای هوشمندانه و پرهیز از روزمرگی گفت: اشراف اطلاعاتی و رصد دقیق تحرکات مجرمین، به همراه تصمیمسازیهای لحظهای و مبتنی بر داده، پلیس را در اجرای مأموریتها توانمندتر می کند.
این مقام ارشد انتظامی بر اهمیت ارتباط مؤثر با اقشار مختلف مردم اشاره کرد و افزود: مشارکت اجتماعی و همکاری شهروندان با پلیس، زیربنای اصلی تأمین امنیت در هر منطقه است و این تعامل سازنده همچنان با قدرت در گیلان ادامه دارد.
سردار حسین حسنپور فرمانده انتظامی استان گیلان در ابتدای این نشست گزارشی از عملکرد انتظامی استان در سالجاری و سال گذشته ارائه کرد.
