قدیمی: بازآفرینی شهری با پیشگیری از وقوع جرم ارتباط مستقیم دارد

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی قدیمی، ظهر چهارشنبه در نخستین جلسه ستاد استانی بازآفرینی شهری استان کرمان در سال ۱۴۰۵، اظهار داشت: کیفیت فضاهای شهری میتواند مستقیما بر میزان و نوع جرائم تأثیر بگذارد و بازآفرینی شهری صرفاً یک پروژه عمرانی نیست، بلکه ابزاری مؤثر برای پیشگیری غیرمستقیم از جرم به شمار میرود.
وی افزود: با بهبود کیفیت محیط زندگی، افزایش نظارت اجتماعی و کاهش نابرابریها، میتوان به شکل پایدار میزان جرم را کاهش داد.
معاون دادگستری کل استان کرمان تصریح کرد: قوه قضائیه در موضوعاتی همچون حاشیه نشینی، سکونت گاههای غیررسمی و آسیبهای شهری نقش حمایتی و نظارتی دارد؛ بنابراین ستاد بازآفرینی شهری برای تحقق دقیق هدف پیشگیری از وقوع جرم و کاهش آسیبهای شهری، باید جلسات منظم و مستمر با معاونت پیشگیری از وقوع جرم و سازمان ثبت اسناد و املاک داشته باشد.
این مقام قضایی خاطرنشان کرد: طراحی مناسب فضای شهری میتواند فرصتهای ارتکاب جرم را کاهش دهد که از جمله میتوان به نورپردازی مناسب خیابانها، حذف فضاهای بیدفاع و متروکه، ساماندهی حاشیهنشینی و نقاط جرمخیز و افزایش دید و نظارت طبیعی مردم اشاره کرد که در کاهش بسیاری از جرائم و آسیبهای اجتماعی مؤثر است.
نظر شما