  1. استانها
  2. کرمان
۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۲۸

حمیدی: امنیت ملی در سایه وحدت و یکپارچگی جامعه محقق خواهد شد

کرمان- رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: امنیت ملی در سایه وحدت و یکپارچگی جامعه محقق خواهد شد و زمینه را برای شکوفایی اقتصادی و حل مشکلات معیشتی مردم فراهم می‌آورد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام ابراهیم حمیدی، با اشاره به سابقه تعیین مسائل اقتصادی به عنوان شعار محوری سال توسط رهبران پیشین انقلاب، اظهار داشت: امسال نیز مسئله اقتصاد، به ویژه "اقتصاد مقاومتی"، با دو رویکرد جدید "وحدت و انسجام ملی" و "امنیت"، در کانون توجه شعار سال قرار گرفته است.

وی افزود: قطعاً امنیت ملی در سایه وحدت و یکپارچگی جامعه محقق خواهد شد و این وحدت و امنیت ملی است که زمینه را برای شکوفایی اقتصادی و حل مشکلات معیشتی مردم فراهم می‌آورد.

رئیس کل دادگستری استان کرمان ابراز امیدواری کرد که با تلاش همگانی در راستای تحقق این شعار، شاهد پیشرفت‌های چشمگیر در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی و امنیتی کشور باشیم.

کد مطلب 6786425

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها