حمیدی: امنیت ملی در سایه وحدت و یکپارچگی جامعه محقق خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام ابراهیم حمیدی، با اشاره به سابقه تعیین مسائل اقتصادی به عنوان شعار محوری سال توسط رهبران پیشین انقلاب، اظهار داشت: امسال نیز مسئله اقتصاد، به ویژه "اقتصاد مقاومتی"، با دو رویکرد جدید "وحدت و انسجام ملی" و "امنیت"، در کانون توجه شعار سال قرار گرفته است.

وی افزود: قطعاً امنیت ملی در سایه وحدت و یکپارچگی جامعه محقق خواهد شد و این وحدت و امنیت ملی است که زمینه را برای شکوفایی اقتصادی و حل مشکلات معیشتی مردم فراهم می‌آورد.

رئیس کل دادگستری استان کرمان ابراز امیدواری کرد که با تلاش همگانی در راستای تحقق این شعار، شاهد پیشرفت‌های چشمگیر در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی و امنیتی کشور باشیم.