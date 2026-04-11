کاهش ۱۳ درصدی سرقت در استان کرمان طی سال ۱۴۰۴

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی قدیمی، صبح شنبه در نشست هم اندیشی بررسی وضعیت اتخاذ تدابیر پیشگیرانه امنیتی و انتظامی که با حضور رئیس پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی استان کرمان برگزار شد گفت: باتوجه به برگزاری جلسات متعدد و مستمر از جمله کمیته هماهنگی و کمیسیون پیشگیری از سرقت شورای پیشگیری از جرم دادگستری و همکاری تمامی دستگاه های انتظامی، امنیتی و اجرایی استان و دادستان مرکز استان کرمان ما شاهد کاهش ۱۳ درصدی سرقت ها در سال ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۳ بوده ایم .

وی افزود: خوشبختانه در ۱۵ روز ابتدایی سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل به طور میانگین شاهد کاهش ۵ درصدی سرقت ها در سراسر شهرهای استان کرمان بوده ایم.

معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان با اشاره به مکاتبه قوه قضاییه درباره اتخاذ تمهیدات پیشگیرانه در خصوص مسائل امنیتی و انتظامی در معرض تهدید دشمن، افزود: این جلسه با هدف هم‌اندیشی و هم‌افزایی در راستای اتخاذ تدابیر پیشگیرانه از جرائمی همچون سرقت، اقدامات ضد امنیتی و سایبری در شرایط فعلی، با محوریت پلیس پیشگیری در سراسر استان تشکیل شده است.

قدیمی، تصریح کرد: در شرایط فعلی، رفع چالش‌ها و موانع موجود در مسیر خدمات‌رسانی سریع و به‌ موقع به مردم و همچنین پیشگیری از وقوع جرائم، به عنوان یک اولویت در دستور کار این معاونت و پلیس پیشگیری استان قرار دارد.

وی بر ضرورت ساماندهی و جمع‌آوری معتادان متجاهر و معرفی آنان به کمپ‌های ماده ۱۶ تأکید کرد و افزود: با توجه به شرایط حساس کنونی جامعه، توجه ویژه به امنیت روانی شهروندان و مقابله با افرادی که به دنبال برهم زدن آرامش جامعه هستند، در دستور کار دستگاه قضایی و پلیس خواهد بود.