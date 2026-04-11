۲۲ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۰۳

کاهش ۱۳ درصدی سرقت در استان کرمان طی سال ۱۴۰۴

کرمان- معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کرمان از کاهش ۱۳ درصدی سرقت ها در سال ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۳ در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی قدیمی، صبح شنبه در نشست هم اندیشی بررسی وضعیت اتخاذ تدابیر پیشگیرانه امنیتی و انتظامی که با حضور رئیس پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی استان کرمان برگزار شد گفت: باتوجه به برگزاری جلسات متعدد و مستمر از جمله کمیته هماهنگی و کمیسیون پیشگیری از سرقت شورای پیشگیری از جرم دادگستری و همکاری تمامی دستگاه های انتظامی، امنیتی و اجرایی استان و دادستان مرکز استان کرمان ما شاهد کاهش ۱۳ درصدی سرقت ها در سال ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۳ بوده ایم .

وی افزود: خوشبختانه در ۱۵ روز ابتدایی سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل به طور میانگین شاهد کاهش ۵ درصدی سرقت ها در سراسر شهرهای استان کرمان بوده ایم.

معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان با اشاره به مکاتبه قوه قضاییه درباره اتخاذ تمهیدات پیشگیرانه در خصوص مسائل امنیتی و انتظامی در معرض تهدید دشمن، افزود: این جلسه با هدف هم‌اندیشی و هم‌افزایی در راستای اتخاذ تدابیر پیشگیرانه از جرائمی همچون سرقت، اقدامات ضد امنیتی و سایبری در شرایط فعلی، با محوریت پلیس پیشگیری در سراسر استان تشکیل شده است.

قدیمی، تصریح کرد: در شرایط فعلی، رفع چالش‌ها و موانع موجود در مسیر خدمات‌رسانی سریع و به‌ موقع به مردم و همچنین پیشگیری از وقوع جرائم، به عنوان یک اولویت در دستور کار این معاونت و پلیس پیشگیری استان قرار دارد.

وی بر ضرورت ساماندهی و جمع‌آوری معتادان متجاهر و معرفی آنان به کمپ‌های ماده ۱۶ تأکید کرد و افزود: با توجه به شرایط حساس کنونی جامعه، توجه ویژه به امنیت روانی شهروندان و مقابله با افرادی که به دنبال برهم زدن آرامش جامعه هستند، در دستور کار دستگاه قضایی و پلیس خواهد بود.

