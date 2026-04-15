به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی رادیو نمایش، ایوب آقاخانی نویسنده، کارگردان و بازیگر نمایش رادیویی، این هفته در محوطه موزه سینما و باغ فردوس و در جمع مردمی شبانه این روزها، میزبان جمعی از نخبگان فرهنگی و هنری کشور عراق بود. در این دیدار که با حضور چهار دکترای تخصصی در حوزه‌های تئاتر و سینما و یک بانوی متخصص نمایش عروسکی همراه بود، هنرمندان عراقی با تحسین، ایران را «معجزه‌ای» نامیدند که مردمانش «الهام‌بخش» و «الگو» برای سایر ملت‌ها محسوب می‌شوند.

آقاخانی با اشاره به این دیدار که پس از سفر ۱۲ ساعته زمینی برای این هیئت عراقی صورت گرفته بود، بیان کرد: فصل مشترک گفتگوها، تأکید بر جایگاه ویژه ایران در عرصه هنر و فرهنگ جهانی بوده است. هنرمندان عراقی، سینمای ایران را به دلیل همین ویژگی‌های منحصربه‌فرد، خاص، ویژه و در ترازی بسیار بالا توصیف کرده‌اند.

ایوب آقاخانی در این گفتگوها با هنرمندان عراقی، شاخص‌های مهم موفقیت سینمای ایران را مرور کرده است.

این کارگردان با اشاره به مباحثی که درباره سینما و هنر ایران با هنرمندان عراقی صورت گرفته است، اظهار کرد: «معجزه جامعه ایرانی» به رصد کسانی خارج از ایران نیز رسیده است. این افراد عمیقاً اعتقاد دارند ایران جغرافیایی ویژه و مردمانش، مردمان ویژه‌ای هستند.

وی ادامه داد: هنرمندان عراقی بلافاصله احترام خود را به هنر ایران، به‌ویژه هنر نمایشگری در حوزه‌های سینما، تئاتر و نمایش رادیویی، نشان دادند.

این دیدار در بستر تجمع مردمی جنگ در باغ فردوس رخ داد و ثمره آن به گفته ایوب آقاخانی «همنوایی حیرت‌انگیز فرامرزی» بود.

وی در پایان گفت: ستایش و الهام‌گیری از سوی افرادی خارج از مرزها مرا مؤمن‌تر کرده است که به عنوان یک نمایشگر ایرانی و عضوی از خانواده نمایش رادیویی، سینما، تلویزیون، هنر تئاتر و همچنین جامعه دانشگاهی، در حال حرکت در مسیری باشم که مردمان آن، ستایشگران فراوانی در بیرون از مرزها دارند.