به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت، در چهل و ششمین روز از شروع جنگ تحمیلی رمضان در گزارشی به مردم، اظهار کرد: ۴۶ روز از آغاز جنگ تحمیلی علیه کشور عزیزمان ایران می‌گذرد و در ادامه حضور پرشور مردم در میدان‌ها، دیشب نیز همین رویداد را در همه خیابان‌ها و میدان‌های کشور شاهد حضور مردم بودیم که ظرف این ۴۶ روز به معنای واقعی خیابان و میدان را خالی نگذاشتند.

وی افزود: در همین روزها کسب اولین مدال طلای ورزش کشور را در سطح جهان داشتیم که با احترام زیبایی که به پرچم عزیزمان صورت گرفت، این طلا را شیرین‌تر کرد و امیدوار هستیم که سرآغازی باشد برای روزهای روشن ورزش کشورمان در سال ۱۴۰۵ و این مدال‌های طلا و این رنگ‌های زیبا دل مردمان را بیشتر خوش کند.

سخنگوی دولت در رابطه با اقدامات دولت خاطرنشان کرد: در راستای اقداماتی که دولت انجام داده و در ادامه حضور میدانی آقای رئیس‌جمهور در وزارتخانه‌ها، وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، آموزش و پرورش، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت امور اقتصادی و دارایی را داشتیم که مورد بازدید آقای رئیس‌جمهور قرار گرفتند.

مهاجرانی عنوان کرد، در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات یکی از موضوعاتی که مورد پرس‌وجوی رئیس جمهور قرار گرفت، موضوع اینترنت و جلوگیری از آسیب به کسب‌وکارها، به‌خصوص با توجه به اهمیت کسب‌وکارهای اینترنتی و حجمی که این کسب‌وکارها در اقتصاد ما دارند، بود.

وی ادامه داد،: در وزارت آموزش و پرورش با توجه به اهمیت ویژه‌ای که رئیس جمهور برای آموزش و پرورش قائل هستند و تأکیدی که بر کیفیت آموزش دارند، پیگیری‌هایی درباره اینکه چگونه آموزش الکترونیکی و مجازی می‌تواند کیفیت آموزش را بالا ببرد و از کاهش کیفیت آموزش و پرورش، جلوگیری کند، انجام شد. طبیعتاً این امر برای تربیت نیروی ماهر به‌ویژه در حوزه‌های مهارتی موضوع بسیار جدی است.

مهاجرانی در خصوص بازدید رئیس جمهور از وزارت بهداشت، اظهار کرد، در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با توجه به اینکه آقای رئیس‌جمهور یکی از اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی هستند و اشراف خوبی بر امر درمان دارند و سابقه وزارت در این وزارتخانه را نیز دارند، نگاه ایشان کارشناسانه‌تر است ضمن آنکه از زحمات کادر درمان در این ایام قدردانی به عمل آمد.

وی ادامه داد: یکی از موضوعات مهم این است که جریان عادی درمان در طول این مدت دچار مشکل نشد و همه امور از جمله اعمال جراحی، تصادفات و مراجعان معمول در جریان بود.

سخنگوی دولت در خصوص بازدید پزشکیان از وزارت کشور ، توضیح داد: در وزارت کشور با توجه به محاصره دریایی که کشور متخاصم آغاز کرده، وزیر کشور به استانداران استان‌های مرزی دستور داد با بهره‌گیری از اختیارات تفویض‌شده و برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، این اقدام را بی‌اثر و حمله دشمن را ناکام بگذارند.همچنین معاون اقتصادی وزیر کشور اعلام کرد پروانه فعالیت تشکل‌های قانونی و فعال که مدت اعتبار آنها به پایان رسیده است ، با نظر مساعد دبیران کارگروه‌های ملی و استانی تا تیر ۱۴۰۵ تمدید خواهد شد.

وی بیان کرد: در عین حال با نظر وزیر کشور، تشکل‌های صنفی تخصصی می‌توانند مجامع عمومی و انتخابات خود را به‌صورت الکترونیکی و با هماهنگی دبیرخانه کارگروه‌های ملی و استانی برگزار کنند و در ارزیابی عملکرد سالانه از امتیاز ویژه‌ای بهره‌مند شوند.

مهاجرانی گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد برنامه‌های حمایتی ادامه خواهد یافت و کارت طرح امید مادر که از ابتدای سال ۱۴۰۵ آغاز شده، ماهیانه مبلغ دو میلیون تومان به حساب مادر واریز می‌کند و تا پایان دو سالگی فعال خواهد بود و از این اعتبار برای نیازهای غذایی، پوشک یا شیر خشک استفاده می‌شود.

وی ادامه داد: همچنین طرح‌هایی که از قبل آغاز شده بود از جمله طرح کودکان زیر پنج سال و طرح «یسنا» که کمک‌هزینه سبد غذایی کودکان و مادران باردار است، ادامه خواهد یافت.



مهاجرانی اظهار کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد که برای خانوارهایی که در مناطق آسیب‌دیده از جنگ بوده‌اند و شغل ثابت ندارند، مبلغ ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پیش‌بینی شده و برای بنگاه‌های کوچک کمتر از ۵۰ نفر نیز ۸۰ هزار میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است و جزئیات نحوه بهره‌برداری و اجرا در اطلاعیه‌های بعدی اعلام خواهد شد. همچنین وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد که با همکاری پیمانکاران به‌عنوان شرکای راهبردی، هیچ مسیر جاده‌ای، ریلی، آزادراهی یا بزرگراهی کشور مسدود نیست و مسیرهای آسیب‌دیده در مدت کوتاه بازگشایی شده‌اند. همچنین در روزهای اخیر رکوردهای جدیدی در عملیات تسریع، تجهیز و بازسازی ثبت شده است.



سخنگوی دولت اظهار کرد: نمایندگان تشکل‌های کارگری جمهوری اسلامی ایران در نامه‌ای به سفیر اسپانیا با قدردانی از مردم این کشور اعلام کردند که حضور آنان در اعتراضات ضدجنگ در مادرید و بارسلون قابل تقدیر است و این همراهی را نشانه همبستگی ملت‌ها دانستند.



وی گفت : در این ایام، رویدادهای فرهنگی از جمله استقرار کتابخانه‌های سیار در میادین و موکب‌ها با استقبال مواجه شده و این اقدامات نشان‌دهنده پیوند میان فعالیت‌های فرهنگی و حضور اجتماعی مردم است.



مهاجرانی با اشاره به اهمیت نیروی انسانی، تصریح کرد : روز ۲۵ فروردین در تقویم رسمی کشور به‌عنوان روز منابع انسانی و روز عطار نام‌گذاری شده و این مناسبت بر اهمیت نیروی انسانی متخصص و متعهد تأکید دارد. نقش این سرمایه انسانی در پیشرفت کشور برجسته است و از فعالیت‌های صورت‌گرفته در مسیر تربیت نیروی انسانی قدردانی می‌شود.



وی در پایان گفت: آن چیزی که کشور ما را در طول این سالها به عنوان یکی از کشورهای سرآمد دنیا مطرح کرده داشتن نیروی انسانی متعهد و متخصص بوده است ، لذا اگر که پژوهشگاه لیزر و پلاسما ، دانشگاه شریف و دانشکده فیزیک دانشگاه مورد حمله قرار میگیرد ، همه اینها به دلیل نیروی انسانی نخبه و خبری است که در راستای اهداف میهن داره گام برمی‌دارد. باید گفت تک تک شهدای هسته ای ما از همین جنس هستند.