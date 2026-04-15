۴ کتابخانه آذربایجان ‌غربی آسیب دیده از جنگ آغاز به کار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، خدیجه معصومی در این زمینه با اشاره به اینکه در جنگ تحمیلی سوم دشمن آمریکایی صهیونیستی در نقاط مختلف کشور کتابخانه های عمومی مانند مدارس و دانشگاه ها تحت آماج حمله دشمن آمریکایی صهیونی قرار گرفته است گفت: در آذربایجان غربی چهار کتابخانه عمومی به صورت جزئی و مختصر در اثر موج انفجار آسیب هایی دیدند که ترمیم و این کتاب خانم ها به ریل خدمت رسانی عمومی و فرهنگی استان برگشتند.

وی افزود: از آغازجنگ تحمیلی سوم تلاش کردیم که کتابخانه های عمومی در حد توان و بسته به بخشنامه های استانداری فعال نگه داشته شوند و به صورت پلکانی تعداد کتابخانه های فعال هفته به هفته افزایش یافت و تا امروز همه کتابخانه های عمومی استان دایر هستند و خدمات عضویت امانت و ثبت نام به صورت حضوری انجام می شود.

مدیرکل کتابخانه های عمومی آذربایجان‌غربی گفت: پویش های از جمله پویش ایستاده برای ایران، پویش استانی جان کلام جان وطن و حضور کتابخانه سیار در محل تجمعات شبانه مردم ارومیه، غرس نهال برای رهبر شهید به یاد رهبر شهید و سایر شهدای جنگ رمضان و یادبودهای مختلف برنامه های محافل ادبی به یاد شهدا و برنامه های مختلفی که در این ایام برگزارشد.

وی با اشاره به دو طرح اجرا شده در ایام عید اشاره کرد و و افزود: دو طرح ویژه در کتابخانه های عمومی استان در این ایام برگزار شد و هنوز هم ادامه دارد طرح همخوان بی نهایت هست که برای هر کسی که در این روزها عضو شدند در کتابخانه های عمومی اشتراک رایگان شش هزار کتابخانه عمومی از پلتفرم طاقچه هدیه داده دریافت کرده اند.