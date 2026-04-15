برگزاری بیش از ۵۰ عنوان برنامه در دهه کرامت ۱۴۰۵ در حرم قم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید احمد مشرف، معاون فرهنگی آستان مقدس حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) بعداز ظهر چهارشنبه در نشست خبری تشریح برنامه‌های دهه کرامت سال ۱۴۰۵ با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ رمضان، به‌ویژه فرماندهان و کودکانی که مظلومانه در مدرسه شجره طیبه مینا به شهادت رسیدند، اظهار کرد: همه کسانی که از ابتدای انقلاب اسلامی تا امروز در مسیر اعتلای کلمه اسلام ایثار و جان‌فشانی کرده و به شهادت رسیده‌اند، شایسته تکریم و بزرگداشت هستند.



وی همچنین با تجلیل از امام راحل و قائد شهید و قدردانی از حضور مردم در صحنه‌های مختلف، افزود: حضور اقشار گوناگون مردم این شب ها با سلایق متنوع دینی و سیاسی، جلوه‌ای از حماسه‌ای ماندگار را رقم زده که باید همواره قدردان آن بود.



معاون فرهنگی آستان مقدس بانوی کرامت با اشاره به شعار محوری دهه کرامت امسال گفت: شعار مصوب ستاد ملی دهه کرامت برای سال ۱۴۰۵ «ایران امام رضا(ع)، متحد، مقتدر، پیروز» است و در کنار آن، شعار روز دختر نیز با محوریت آستان مقدس حضرت معصومه(س) با عنوان «حضرت فاطمه معصومه(س)، الگوی دختران مقاوم» تعیین شده است.



مشرف با بیان اینکه دهه کرامت امسال با توجه به شرایط موجود، متفاوت از سال‌های گذشته برگزار خواهد شد، تصریح کرد: برنامه‌ها بر پنج محور اصلی شامل معرفی شخصیت و فضائل حضرت فاطمه معصومه(س)، تبیین جایگاه امام رضا(ع)، بزرگداشت امامزادگان جلیل‌القدر به‌ویژه حضرت احمد بن موسی(ع)، تکریم رهبر شهید و تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب و نیز پاسداشت حماسه و مقاومت مردم طراحی شده است.



وی آغاز رسمی برنامه‌ها را آیین سنتی خطبه‌خوانی اعلام کرد و گفت: این مراسم صبح روز یکشنبه ۳۰ فروردین‌ماه، همزمان با سالروز ولادت حضرت فاطمه معصومه(س)، ساعت ۸ در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر با حضور خادمان اعتاب مقدسه، شخصیت‌های دینی، ملی، کشوری و جمعی از فرماندهان و مسئولان نظامی برگزار می‌شود.



به گفته وی، در این مراسم از هشت پژوهشگر برتر معرفی‌شده از سوی بنیاد بین‌المللی امام رضا(ع) نیز تجلیل خواهد شد.



معاون فرهنگی آستان مقدس حضرت معصومه(س) در ادامه به برنامه شاخص «جشن بزرگ دختران ایران» اشاره کرد و گفت: این اجتماع که در دو سال گذشته در میدان آستانه با حضور بیش از ۵۰ هزار نفر برگزار شده بود، امسال با توجه به ملاحظات موجود، روز یکشنبه ۳۰ فروردین‌ماه ساعت ۱۵:۳۰ در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر برگزار خواهد شد.



وی افزود: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، ۳۰۰ نفر از خانواده شهدای دختران و پسرانی که در مدرسه شجره به شهادت رسیدند، در این مراسم حضور خواهند داشت و آستان مقدس به مدت یک شبانه‌روز میزبان این خانواده‌های معظم خواهد بود.



مشرف با اشاره به دیگر اجتماعات ویژه دختران و بانوان در دهه کرامت گفت: اجتماع بزرگ دختران دانشجو روز چهارشنبه دوم اردیبهشت‌ماه ساعت ۱۵:۳۰ در شبستان امام خمینی(ره) برگزار می‌شود و همچنین روز پنجشنبه سوم اردیبهشت‌ماه نیز ویژه‌برنامه‌های «مشکات» برای نوجوانان دختر و «قاصدک» برای کودکان دختر در دستور کار قرار دارد.



وی خاطرنشان کرد: برنامه‌های مرتبط با دختران بین‌الملل نیز در این ایام پیش‌بینی شده که جزئیات آن متعاقباً اعلام خواهد شد.



معاون فرهنگی حرم مطهر بانوی کرامت با بیان اینکه ویژه‌برنامه‌های حرم در طول دهه کرامت به‌صورت روزانه دنبال می‌شود، گفت: هر روز بعد از نماز ظهر و عصر و نیز بلافاصله پس از نماز مغرب و عشا برنامه‌های فرهنگی، مذهبی و آئینی برگزار خواهد شد، با این تفاوت که با توجه به ضرورت همراهی با اجتماعات مردمی، برنامه‌های شبانه به‌صورت فشرده و تا ساعت ۲۰:۳۰ به پایان می‌رسد.

اجرای طرح «سفیران کریمه»



وی یکی از مهم‌ترین بخش‌های این دهه را اجرای طرح «سفیران کریمه» عنوان کرد و افزود: این برنامه همچون سال‌های گذشته در سطح استان، کشور و عرصه بین‌الملل اجرا می‌شود و شامل حضور خادمان در اجتماعات مردمی، تقدیر از مواکب، دیدار با خانواده معظم شهدا و جانبازان جنگ رمضان، عیادت از مجروحان در بیمارستان‌ها، حضور در جمع رزمندگان و حافظان امنیت و نیز تکریم امدادگران و جهادگرانی است که در میدان خدمت‌رسانی به مردم حضور دارند.

مشرف در بخش دیگری از سخنان خود از برگزاری محافل قرآنی در دهه کرامت خبر داد و گفت: کرسی تلاوت فاطمی شامگاه یکشنبه هشتم اردیبهشت‌ماه بلافاصله پس از نماز مغرب و عشا در حرم مطهر برگزار می‌شود و در کنار آن، دیگر برنامه‌های قرآنی نیز در طول این ایام دنبال خواهد شد.



وی با اشاره به بخش بین‌الملل برنامه‌ها افزود: علاوه بر اعزام سفیران کریمه به دیگر کشورها، برای زائران غیرایرانی حاضر در حرم مطهر نیز برنامه‌های ویژه‌ای در نظر گرفته شده و خادمان حرم در این ایام پذیرای زائران از کشورهای مختلف خواهند بود.



معاون فرهنگی آستان مقدس حضرت معصومه(س) همچنین از برگزاری نمایشگاه‌های تبلیغی و تبیینی در حوزه‌های مختلف خبر داد و گفت: یکی از این نمایشگاه‌ها که هم‌اکنون دایر شده و در دهه کرامت نیز ادامه خواهد داشت، به معرفی رهبر معظم انقلاب می‌پردازد و همچنین پویش‌های حماسی، مسابقات فرهنگی، تولید آثار صوتی و تصویری و برنامه‌های گسترده رسانه‌ای از دیگر محورهای این دهه است.



وی ادامه داد: در سه شبانه‌روز نخست دهه کرامت، به‌ویژه در شب و روز میلاد حضرت فاطمه معصومه(س)، ارتباطات رسانه‌ای گسترده‌ای از طریق رسانه ملی، شبکه‌های بین‌المللی و ماهواره‌ای برقرار خواهد شد.



مشرف برگزاری مجالس دعا و استغاثه را از دیگر بخش‌های این ایام برشمرد و گفت: این مجالس نیز همزمان با دهه کرامت در حرم مطهر برگزار می‌شود و خادمان آستان مقدس آماده خدمت‌رسانی به زائران و مجاوران خواهند بود.



وی در پایان با اشاره به گستردگی برنامه‌های امسال تأکید کرد: در مجموع بیش از ۵۰ عنوان برنامه برای دهه کرامت ۱۴۰۵ در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) و در سطوح استانی، ملی و بین‌المللی تدارک دیده شده است.