۱۲۸ فضای آموزشی کرمانشاه در جنگ آسیب دید

به گزارش خبرنگار مهر، مرزبان نظری عصر چهارشنبه در نشست شورای آموزش و پرورش استان کرمانشاه که با حضور استاندار برگزار شد، گزارشی از خسارات وارد شده به فضاهای آموزشی در جریان حوادث اخیر ارائه داد.

وی با بیان اینکه در مجموع ۱۲۸ فضای مرتبط با حوزه آموزش در استان دچار آسیب شده‌اند، اظهار کرد: از این تعداد، ۱۰۵ مورد مدرسه، ۱۶ فضای ورزشی، ۶ فضای اداری و یک مورد نیز مربوط به دانشگاه فرهنگیان است.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیزات مدارس استان کرمانشاه با اشاره به پراکندگی این خسارات در سطح استان افزود: بیشترین میزان آسیب در شهرستان کرمانشاه ثبت شده و پس از آن مناطقی مانند اسلام‌آباد غرب، سرپل‌ذهاب، جوانرود و سایر شهرستان‌ها درگیر این خسارات بوده‌اند.

وی ادامه داد: بررسی‌ها نشان می‌دهد که در نواحی مختلف شهر کرمانشاه و دیگر شهرستان‌ها، موارد متعددی از آسیب به فضاهای آموزشی ثبت شده که این موضوع ضرورت تسریع در اقدامات بازسازی را دوچندان می‌کند.

نظری با تأکید بر انجام بازدیدهای میدانی گفت: تمامی مدارس و فضاهای آسیب‌دیده توسط کارشناسان مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند و خوشبختانه هیچ‌یک از این مراکز دچار آسیب سازه‌ای جدی نشده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: عمده خسارات وارده در بخش‌های غیرسازه‌ای بوده و شامل تخریب شیشه‌ها، درب‌ها، دیوارها، تأسیسات و تجهیزات آموزشی و ورزشی است که باید در اسرع وقت ترمیم شوند.

مدیرکل نوسازی مدارس استان کرمانشاه در ادامه با اشاره به نیازهای مالی برای جبران این خسارات تصریح کرد: بر اساس برآوردهای کارشناسی، حدود ۶۰ میلیارد تومان اعتبار برای بهسازی و بازسازی این فضاها مورد نیاز است.

وی همچنین به نقش خیرین در این حوزه اشاره کرد و افزود: با هماهنگی‌های انجام‌شده، بخشی از عملیات بهسازی با مشارکت خیرین، گروه‌های جهادی و نهادهای حمایتی آغاز شده است.

نظری در بخش دیگری از سخنان خود به طرح‌های توسعه‌ای اشاره کرد و گفت: در قالب برنامه‌های ملی، احداث فضاهای آموزشی جدید نیز در دستور کار قرار دارد که اجرای آن‌ها نیازمند تأمین زمین و اعتبارات لازم است.

وی ادامه داد: در همین راستا، پیگیری‌هایی برای تأمین زمین مناسب در شهر کرمانشاه انجام شده و مراحل مطالعاتی برخی پروژه‌ها نیز آغاز شده است.

مدیرکل نوسازی مدارس استان کرمانشاه همچنین به اهمیت اجرای نهضت عدالت آموزشی اشاره کرد و گفت: این طرح با هدف توسعه متوازن فضاهای آموزشی و ارتقای کیفیت زیرساخت‌ها در حال اجراست و مشارکت مردم در آن نقش کلیدی دارد.

وی در پایان با تأکید بر لزوم حمایت دستگاه‌های اجرایی و تأمین منابع مالی خاطرنشان کرد: تسریع در بازسازی فضاهای آسیب‌دیده و تکمیل پروژه‌های آموزشی می‌تواند نقش مهمی در بهبود شرایط تحصیلی دانش‌آموزان استان ایفا کند.