۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۱۰

آغاز عملیات اجرایی پروژه بزرگ آموزشی در صفی‌آباد جوانرود

کرمانشاه - استاندار کرمانشاه در سومین سفر یک‌ماهه خود به اورامانات، عملیات ساخت یک مدرسه ۱۵ کلاسه در بخش صفی‌آباد جوانرود را با هدف تقویت عدالت آموزشی آغاز کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، عملیات اجرایی ساخت مدرسه قائد شهید امام خامنه‌ای ظهر سه شنبه در روستای صفی‌آباد شهرستان جوانرود با حضور استاندار کرمانشاه و همراهی نماینده مردم اورامانات، معاون عمرانی استاندار، مدیرکل آموزش و پرورش، مدیرکل نوسازی مدارس و جمعی از مدیران استان آغاز شد.

این پروژه آموزشی در زمینی به مساحت ۲۴۰۰ متر مربع و با اعتبار ۵۲ میلیارد تومان اجرا می‌شود و قرار است بخشی از چالش تراکم دانش‌آموزی در منطقه صفی‌آباد را برطرف کند؛ تراکمی که بر اساس گزارش آموزش و پرورش، جوانرود را پس از ناحیه ۳ در رتبه دوم استان قرار داده است.

دکتر منوچهر حبیبی، استاندار کرمانشاه، در این آیین با تقدیر از پیگیری نماینده مردم اورامانات در مجلس و تعامل مجموعه دولت، اعلام کرد: این پروژه با تخصیص ۱۵ میلیارد تومان از محل اعتبارات مسئولیت‌های اجتماعی وزارت نفت و تصویب شورای برنامه‌ریزی استان آغاز شده و پیمانکار موظف است نهایتاً ظرف ۱۸ ماه آن را تکمیل کند.

وی با اشاره به کمبود شدید فضای آموزشی در جوانرود گفت: بسیاری از مدارس شهرستان دو نوبته هستند و حتی فضای لازم برای فعالیت‌های فرهنگی و تربیتی وجود ندارد؛ به همین دلیل آغاز این پروژه برای منطقه بسیار مهم است و بخش قابل توجهی از نیاز آموزشی را پوشش خواهد داد.

نماینده عالی دولت در استان کرمانشاه با قدردانی از تلاش‌ها و استعداد دانش‌آموزان اورامانات از مردم و خیرین درخواست کرد با واگذاری زمین به آموزش و پرورش، روند توسعه فضاهای آموزشی و کاهش تراکم دانش‌آموزی را همراهی کنند.

استاندار کرمانشاه با اشاره به موفقیت‌های استان در حوزه نوسازی مدارس گفت: کرمانشاه طی سال‌های اخیر به یکی از استان‌های پیشرو در توسعه عدالت آموزشی تبدیل شده و تاکنون همه مدارس بالای ۱۰ دانش‌آموز که در کانکس یا بناهای سنگی مستقر بودند، ایمن‌سازی شده‌اند. وی افزود: در ادامه، ایمن‌سازی مدارس دورافتاده زیر ۱۰ دانش‌آموز نیز به‌طور جدی در دستور کار قرار دارد.

حبیبی درباره ویژگی‌های پروژه جدید صفی‌آباد گفت: این مدرسه ۱۵ کلاسه در زمینی ۲۴۰۰ متری و با زیربنای ۲۰۰۰ متر مربع احداث خواهد شد و پس از تکمیل، فضای آموزشی استاندارد و مناسب را در اختیار دانش‌آموزان منطقه قرار خواهد داد.

وی با اشاره به استعدادهای درخشان دانش‌آموزان اورامانات در کنکور سراسری تأکید کرد: صرفاً ساخت ساختمان کافی نیست و لازم است آزمایشگاه‌ها و امکانات آموزشی به‌روز نیز تأمین شود تا مسیر پیشرفت علمی این دانش‌آموزان هموارتر شود.

