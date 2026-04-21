به گزارش خبرنگار مهر، عملیات اجرایی ساخت مدرسه قائد شهید امام خامنه‌ای ظهر سه شنبه در روستای صفی‌آباد شهرستان جوانرود با حضور استاندار کرمانشاه و همراهی نماینده مردم اورامانات، معاون عمرانی استاندار، مدیرکل آموزش و پرورش، مدیرکل نوسازی مدارس و جمعی از مدیران استان آغاز شد.

این پروژه آموزشی در زمینی به مساحت ۲۴۰۰ متر مربع و با اعتبار ۵۲ میلیارد تومان اجرا می‌شود و قرار است بخشی از چالش تراکم دانش‌آموزی در منطقه صفی‌آباد را برطرف کند؛ تراکمی که بر اساس گزارش آموزش و پرورش، جوانرود را پس از ناحیه ۳ در رتبه دوم استان قرار داده است.

دکتر منوچهر حبیبی، استاندار کرمانشاه، در این آیین با تقدیر از پیگیری نماینده مردم اورامانات در مجلس و تعامل مجموعه دولت، اعلام کرد: این پروژه با تخصیص ۱۵ میلیارد تومان از محل اعتبارات مسئولیت‌های اجتماعی وزارت نفت و تصویب شورای برنامه‌ریزی استان آغاز شده و پیمانکار موظف است نهایتاً ظرف ۱۸ ماه آن را تکمیل کند.

وی با اشاره به کمبود شدید فضای آموزشی در جوانرود گفت: بسیاری از مدارس شهرستان دو نوبته هستند و حتی فضای لازم برای فعالیت‌های فرهنگی و تربیتی وجود ندارد؛ به همین دلیل آغاز این پروژه برای منطقه بسیار مهم است و بخش قابل توجهی از نیاز آموزشی را پوشش خواهد داد.

نماینده عالی دولت در استان کرمانشاه با قدردانی از تلاش‌ها و استعداد دانش‌آموزان اورامانات از مردم و خیرین درخواست کرد با واگذاری زمین به آموزش و پرورش، روند توسعه فضاهای آموزشی و کاهش تراکم دانش‌آموزی را همراهی کنند.

استاندار کرمانشاه با اشاره به موفقیت‌های استان در حوزه نوسازی مدارس گفت: کرمانشاه طی سال‌های اخیر به یکی از استان‌های پیشرو در توسعه عدالت آموزشی تبدیل شده و تاکنون همه مدارس بالای ۱۰ دانش‌آموز که در کانکس یا بناهای سنگی مستقر بودند، ایمن‌سازی شده‌اند. وی افزود: در ادامه، ایمن‌سازی مدارس دورافتاده زیر ۱۰ دانش‌آموز نیز به‌طور جدی در دستور کار قرار دارد.

حبیبی درباره ویژگی‌های پروژه جدید صفی‌آباد گفت: این مدرسه ۱۵ کلاسه در زمینی ۲۴۰۰ متری و با زیربنای ۲۰۰۰ متر مربع احداث خواهد شد و پس از تکمیل، فضای آموزشی استاندارد و مناسب را در اختیار دانش‌آموزان منطقه قرار خواهد داد.

وی با اشاره به استعدادهای درخشان دانش‌آموزان اورامانات در کنکور سراسری تأکید کرد: صرفاً ساخت ساختمان کافی نیست و لازم است آزمایشگاه‌ها و امکانات آموزشی به‌روز نیز تأمین شود تا مسیر پیشرفت علمی این دانش‌آموزان هموارتر شود.