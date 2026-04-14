جزئیات خسارت جنگ به ۱۲۵ فضای آموزشی و اداری در استان بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمحمد شعرانی صبح سهشنبه در نشست شورای آموزش و پرورش استان، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای وطن، بهویژه ۳۴۴ شهید دانشآموز و معلم عملیات رمضان، به تشریح آخرین وضعیت فضاهای آموزشی آسیبدیده پرداخت.
دبیر قرارگاه عدالت آموزشی استان با اشاره به آمار احصا شده تا این لحظه اظهار کرد: طبق بررسیهای بهعمل آمده، مجموعاً ۱۲۵ فضا شامل مدارس، اردوگاهها، سالنهای ورزشی و ساختمانهای اداری در دو بخش دولتی و غیردولتی دچار آسیب شدهاند.
وی افزود: از این تعداد، ۶۹ فضا متعلق به بخش دولتی و ۵۶ فضا مربوط به بخش غیردولتی است. در بخش دولتی، علاوه بر ۶۲ مدرسه، ساختمانهای اداری، مراکز مشاوره، خوابگاههای دانشآموزی، سالنهای ورزشی و اردوگاهها نیز متحمل خسارت شدهاند.
تمهیدات برای تداوم آموزش حضوری
شعرانی با بیان اینکه شهرستان بوشهر با ۱۰۴ فضای آسیبدیده، بیشترین سهم از خسارات را داشته است، تصریح کرد: تیمهای ارزیاب در حال تکمیل گزارشها به محض عادی شدن شرایط هستند.
مشاور اجرایی مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر با اطمینانخاطر به خانوادهها در خصوص وضعیت تحصیلی دانشآموزان گفت: با درایت و پیشبینیهای مدیرکل، در صورت اتخاذ تصمیم بر آموزش حضوری، تمامی تمهیدات لازم برای استقرار دانشآموزانِ مدارس آسیبدیده در فضاهای همجوار اندیشیده شده است و هیچ خللی در فرایند یادگیری ایجاد نخواهد شد.
آغاز عملیات بازسازی با مشارکت گروههای جهادی
دبیر قرارگاه عدالت آموزشی در پایان خاطرنشان کرد: با هماهنگیهای صورتگرفته، عملیات تعمیر، بهسازی و تأمین تجهیزات با همکاری مشترک اداره کل آموزش و پرورش ، ادارهکل نوسازی مدارس،و گروههای جهادی، بلافاصله پس از عادی شدن شرایط آغاز خواهد شد تا فضاهای آموزشی در کمترین زمان ممکن به چرخه خدمترسانی بازگردند.
