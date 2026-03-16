به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا خان محمدی؛ رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور در جلسه وبیناری و مشترک مدیران کل آموزش و پرورش، نوسازی مدارس استان ها و رؤسای مجامع خیرین مدرسه ساز سراسر کشور با وزیر آموزش و پرورش، ضمن تسلیت شهادت رهبر معظم انقلاب و دانش آموزان شهید و تبریک انتخاب رهبر جوان آبت الله سید مجتبی خامنه ای، گفت: هرچند اتفاقات اخیر بسیار تلخ بود اما عزم ما را برای ساختن آینده کشور و مدارس جزم تر کرده است.

وی با ابراز قدردانی از توجه و پیگیری ویژه وزیر به موضوع مدارس آسیب دیده و تشریک مساعی برای بازسازی و بهسازی آنها، افزود: وزیر آموزش و پرورش پای کار است و همیشه و همه جا یاری رسان هستند و پیگیر هستند و نگاه ویژه ای به مدرسه سازی دارند.

رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور در خصوص آخرین وضعیت مدارس آسیب دیده در جنگ، گفت: متاسفانه موارد متعددی از اصابت های مستقیم موشک به فضاهای آموزشی داریم که به شدت محکوم و نگران کننده و بیانگر خوی وحشی‌گری استکبار است.

رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور ادامه داد: آنچه که اتفاق افتاده طبق آخرین گزارشات و براساس استاندارد های مدیریت بحران تاکنون ۴۹۸ مدرسه در ۱۴ استان تحت تأثیر قرار گرفته است که از این تعداد، ۱۲۰ مدرسه آسیب ۲۰ تا ۱۰۰ درصدی داشته است.

وی با اشاره به بازدیدهای به عمل آمده از مدارس و فضاهای آموزشی آسیب دیده از حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی و آمریکا، اظهار کرد: برنامه های لازم برای بازسازی، بهسازی، ارتقا و بهبود وضعیت این مدارس طرح ریزی شده است.

معاون وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد: مدارس دچار آسیب های جزیی را با همکاری مردم، گروه های جهادی، قرارگاه عدالت تربیتی و ادارات آموزشی و پرورش آماده می‌کنیم تا انشاله بعد از حضوری شدن مدارس مشکلی از این نظر وجود نداشته باشد و دانش آموزان از فضاهای آموزشی ایمن بهره مند شوند.

خان محمدی اظهار کرد: با همکاری جامعه خیرین مدرسه ساز بنا داریم مدارس را به صورت جمع سپاری بسازیم و بازسازی کنیم و نقش و حضور مردم را در ادامه نهضت توسعه عدالت آموزشی داشته باشیم.

رئیس سازمان نوسازی مدارس خاطر نشان کرد: بعضی استان ها که چندان درگیر حملات و آسیب ها نیستند معین استان های آسیب دیده خواهند شد.

وی با تاکید بر ارائه آمار، تصریح کرد: پایش ها مرتب انجام می شود و آمار آسیب ها و تخریب های ایجاد شده در فضاهای آموزشی و پرورشی پس از بررسی هر دو سه روز یکبار به صورت یکپارچه انجام می شود.

وی در پایان با اشاره به این‌که با تمام ظرفیت پای کار هستیم، افزود: عزم آموزش و پرورش و همراهی جامعه خیرین مدرسه ساز در شرایط جنگ نامتقارن و حملات وحشیانه بر آماده سازی کلاس های درس نشانگر اراده راسخ در ساختن کشور است.