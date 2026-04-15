آثار هنرمندان در پویش «جهاد هنرمندانه» دانشگاه ملی مهارت قم ستودنی است

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی قانونی، بعدازظهر چهارشنبه با تشریح ابعاد برگزاری کارگاه میدانی پویش «جهاد هنرمندانه» اظهار کرد: دانشگاه ملی مهارت در این رویداد سراسری، بستری را فراهم کرد تا فعالان حوزه‌های نقاشی، گرافیک، تصویرسازی، کارتون و تایپوگرافی بتوانند توانمندی‌های خود را در میدان هنر به نمایش بگذارند.



وی افزود: در این پویش، آثار تولیدی علاوه بر ظرفیت انتشار گسترده در فضای مجازی و امکان وایرال شدن، قابلیت بهره‌برداری در بسترهای فیزیکی و تبلیغات محیطی شهرها را نیز پیدا کرده است، مسئله‌ای که به اثرگذاری اجتماعی و فرهنگی این تولیدات کمک قابل توجهی کرده است.



این استاد دانشگاه ادامه داد: دانشجویان واحد دختران دانشگاه ملی مهارت قم از همان روزهای نخست و همزمان با اعلام خبر شهادت قائد امت، با جدیت و انگیزه‌ای مثال‌زدنی وارد میدان شدند و طی بیش از ۴۰ روز گذشته، به صورت شبانه‌روزی روند تولید آثار را دنبال کردند.



قانونی تصریح کرد: بررسی روند فعالیت این دانشجویان در گروه‌های کاری نشان می‌دهد که آنان حتی لحظه‌ای از فرصت تولید و تکمیل آثار غافل نشده‌اند و همین روحیه جهادی، زمینه شکل‌گیری خروجی‌های ارزشمند و اثرگذار را فراهم کرده است.



مسئول انجمن هنرهای تجسمی بسیج هنرمندان کشور درباره هدف برگزاری کارگاه میدانی گفت: برای آنکه از این تلاش‌ها قدردانی شود و در عین حال الگویی عینی برای سایر دانشجویان و هنرمندان جوان شکل گیرد، تصمیم گرفته شد کارگاهی نمادین در فضای دانشگاه برگزار شود تا هم آثار نیمه‌تمام تکمیل شود و هم مسئولان و مدیران مرتبط با حوزه حمایت‌های فرهنگی از نزدیک در جریان روند تولید آثار قرار گیرند.



استاد دانشگاه ملی مهارت استان قم خاطرنشان کرد: در این برنامه، با همکاری سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری قم، مجموعه دانشگاه، بسیج اساتید و بسیج دانشجویی فضایی با الهام از بستر حسینیه امام خمینی(ره) در بیت رهبری طراحی و بازآفرینی شد تا حال و هوای معنوی و هویتی این حرکت هنری بیش از پیش نمایان شود.



وی افزود: این فضا علاوه بر کارکرد هنری، به بستری برای معرفی ظرفیت‌های نسل جدیدی تبدیل شد که در آستانه ورود به عرصه‌های دانشگاهی، بازارهای فرهنگی و حوزه تبلیغات قرار دارند، نسلی که شناسایی نقاط قوت و ضعف آنان می‌تواند مسیر رشد آینده‌شان را هموار کند.



قانونی با اشاره به بازتاب گسترده برخی آثار دانشجویان بیان کرد: تعدادی از تولیدات این دانشجویان در سطح بین‌المللی نیز معرفی شده و در بسیاری از موارد، مخاطبان حتی اطلاعی ندارند که خالق این آثار، دانشجویان دختر دانشگاه ملی مهارت استان قم هستند، در حالی که میزان اثرگذاری آنها در فضای مجازی به‌خوبی قابل مشاهده است.



وی تأکید کرد: برگزاری این حمایت میدانی، علاوه بر تقویت انگیزه دانشجویان، این پیام را به هنرمندان جوان منتقل می‌کند که تلاش‌های آنان از سوی مسئولان، استادان و مجموعه‌های فرهنگی دیده می‌شود و مورد تشویق قرار می‌گیرد.



مسئول انجمن هنرهای تجسمی بسیج هنرمندان کشور در پایان گفت: دانشجویان هنرمند باید بدانند که به عنوان نیروهای خط مقدم جبهه هنر، فعالیت‌های آنان هم در پیشگاه الهی ثبت می‌شود و هم از سوی مدیران و استادان دانشگاه مورد حمایت و پشتیبانی قرار خواهد گرفت.