هاشمی: هیچ کارگری نباید تعدیل شود؛ اولویت استان «حفظ اشتغال»

به گزارش خبرنگار مهر ، سید محمدرضا هاشمی عصر چهارشنبه در کارگروه اشتغال استان با بیان اینکه جلسات اشتغال باید خروجی عملیاتی و اثرگذار داشته باشد نه صرفاً ارائه گزارش‌های تکراری، اظهار کرد: انتظار ما از این کارگروه، تصمیم‌سازی فوری برای حفظ وضعیت موجود اشتغال در استان است.

وی با اشاره به شرایط برخی واحدهای تولیدی استان افزود: در ماه‌های اخیر تعدادی از واحدهای تولیدی به دلایل مختلف از جمله مشکلات مالی و کاهش ظرفیت، به سمت نیمه‌تعطیلی یا کاهش فعالیت حرکت کرده‌اند و این موضوع نگرانی جدی در حوزه اشتغال ایجاد کرده است.

استاندار خراسان جنوبی تصریح کرد: امروز دیگر بحث صرف ایجاد اشتغال مطرح نیست، بلکه در شرایط فعلی ما در مرحله «صیانت از اشتغال موجود» قرار داریم و باید تمام تمرکز دستگاه‌ها بر جلوگیری از تعدیل نیرو باشد.

هاشمی با تأکید بر اینکه هیچ دستگاهی حق تعدیل نیرو را ندارد، گفت: هیچ اداره یا مجموعه‌ای حتی در بخش‌های وابسته و شرکتی، مجاز به کاهش یا جابه‌جایی نیروها به شکل آسیب‌زا نیست و این موضوع باید به صورت جدی کنترل شود.

وی با اشاره به برخی گزارش‌ها از تعدیل نیرو در مجموعه‌های مختلف اظهار کرد: متأسفانه گزارش‌هایی از کاهش نیرو در برخی دستگاه‌ها و حتی واحدهای خدماتی و پیمانکاری به ما رسیده که قابل پذیرش نیست و باید فوراً بررسی و اصلاح شود.

استاندار خراسان جنوبی افزود: در شرایط فعلی، اگر اشتغال ایجاد کنیم اما نتوانیم آن را مدیریت و حفظ کنیم، این موضوع خود به یک بحران اجتماعی تبدیل خواهد شد؛ بنابراین اولویت نخست، تثبیت وضعیت موجود است.

وی با انتقاد از برخی ناهماهنگی‌ها در حوزه بیمه و خدمات حمایتی گفت: نباید کارگر پس از تعدیل یا بیکاری در بلاتکلیفی قرار گیرد؛ دستگاه‌های مرتبط از جمله تأمین اجتماعی و بیمه بیکاری باید وظایف خود را دقیق انجام دهند تا کسی در جامعه سرگردان نشود.

هاشمی با بیان اینکه برخی مشکلات حتی در حوزه خدمات اداری و بیمه‌ای گزارش شده است، افزود: نمی‌توان پذیرفت که یک واحد اداری یا خدماتی به‌یک‌باره تعطیل شود و کارگران آن بدون تکلیف رها شوند.

استاندار خراسان جنوبی همچنین بر لزوم حمایت از تولیدکنندگان تأکید کرد و گفت: ما در کنار حمایت از تولید، باید به صورت همزمان از نیروی انسانی نیز صیانت کنیم. تولید بدون نیروی کار پایدار معنا ندارد و نیروی کار ستون اصلی تولید است.

وی با اشاره به نقش بانک‌ها در تحقق اهداف اشتغال استان اظهار کرد: بانک‌های استان در سال جاری همکاری قابل توجهی داشته‌اند و بخش مهمی از تعهدات اشتغال استان با حمایت نظام بانکی محقق شده است که جای تقدیر دارد.

هاشمی افزود: بر اساس گزارش‌های ارائه‌شده، بیش از ۹۹ درصد تعهدات اشتغال استان محقق شده و این موضوع نشان‌دهنده عملکرد مناسب دستگاه‌های اجرایی و همکاری بانک‌هاست، اما باید تلاش شود تا بخش باقی‌مانده نیز به سرعت تکمیل شود.

وی با تأکید بر لزوم پیگیری جدی تعهدات باقی‌مانده اشتغال گفت: انتظار داریم همان میزان اندک باقیمانده نیز در کوتاه‌ترین زمان ممکن به نتیجه برسد تا تعهدات استان به طور کامل محقق شود.

استاندار خراسان جنوبی در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت اشتغال روستایی اشاره کرد و افزود: اگر در روستاها اشتغال پایدار ایجاد نشود، روند مهاجرت به شهرها افزایش یافته و روستاها به مناطق غیرمولد و کم‌جمعیت تبدیل خواهند شد.

وی ادامه داد: روستاها باید به مراکز تولید ثروت تبدیل شوند و در این مسیر توسعه مشاغل خانگی، دامداری، زنبورداری و صنایع دستی باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

هاشمی همچنین بر واگذاری زمین برای طرح‌های اشتغال‌زا در روستاها تأکید کرد و گفت: زمین در اختیار افرادی قرار خواهد گرفت که قصد ایجاد اشتغال واقعی در روستاها داشته باشند، نه صرفاً سکونت بدون فعالیت اقتصادی.

استاندار خراسان جنوبی در ادامه با اشاره به اهمیت کمیته‌های تخصصی اشتغال بیان کرد: کمیسیون کارگری باید به صورت هفتگی برگزار شود و کارگروه اشتغال نیز باید به صورت منظم وضعیت واحدهای تولیدی و نیروی انسانی را رصد کند.

وی با تأکید بر ضرورت تشکیل کمیته‌های تشخیص وضعیت واحدهای تولیدی افزود: هرگونه تصمیم درباره تعدیل یا تغییر نیرو باید پس از بررسی کارشناسی و در چارچوب این کمیته‌ها انجام شود.

هاشمی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اقدامات حمایتی دولت در حوزه اشتغال گفت: در برخی پروژه‌ها از جمله طرح‌های عمرانی و زیرساختی، با تزریق اعتبارات مناسب، زمینه حفظ و ایجاد اشتغال فراهم شده و این مسیر باید ادامه یابد.

وی همچنین از اقدامات انجام‌شده در حوزه خدمات‌رسانی و طرح‌های عمرانی روستایی قدردانی کرد و افزود: اجرای طرح‌های هادی و تأمین ماشین‌آلات روستایی علاوه بر توسعه زیرساخت‌ها، خود به ایجاد اشتغال پایدار کمک کرده است.

استاندار خراسان جنوبی در پایان با تأکید بر اهمیت ارتباط با مردم و رسانه‌ها گفت: دستگاه‌های اجرایی باید با مردم و اصحاب رسانه ارتباط مؤثر و مستمر داشته باشند تا اقدامات انجام‌شده به درستی به جامعه منتقل شود و امیدآفرینی در سطح استان تقویت شود.