شهدا تاریخ سازان کشور هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایثار، سید احمد موسوی معاون رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، به همراه طاهره تبیرئی سرپرست بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان‌های استان تهران پیش از ظهر امروز چهارشنبه ۲۶ فروردین ماه با حضور در شهرستان پردیس با ۳ تن از خانواده شهدای جنگ رمضان دیدار و گفتگو کرد.

این دیدارها در منزل خانواده شهیدان والامقام«حسین طاهری، شهیده ریحانه طاهری، شهید محمدسجاد طاهری و شهیده معصومه اسمعیلی»از شهدای نخبه و دانشگاهی، خانواده شهیدان والامقام«علیرضا و رامین جعفری» و شهید والامقام«ابوالفضل خطیب زاده» انجام شد.

موسوی در این دیدارها با ادای احترام به ساحت مقدس رهبر شهید و شهدای جنگ رمضان و ابلاغ سلام و تهیات رئیس جمهور کشورمان پزشکیان به خانواده شهدا گفت: هجرت شهدا اگرچه برای ما غم انگیز و مایه خسران است، لیکن توجه کردن در فلسفه شهادت به ما می آموزد که این شهدا تاریخ سازان این کشور هستند. هویت ملی و تاریخی این کشور برای نسل های آینده، مرهون حماسه و ایستادگی شهیدان است.

معاون رئیس جمهور از شهدا بعنوان پرچمداران هویت و تاریخ این سرزمین یاد کرد و ادامه داد:مجموعه بنیاد با همراهی شما خانواده معظم شهدا، مروجان فرهنگ ایثار و شهادت در کشور است و در این راه با گام های استوار و محکم قدم بر می داریم.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران اذعان داشت:نسل نوجوان و جوان ما با تمسک به شهیدان و پیروی از راه ایشان، نشان داد که مفهوم ایثار و شهادت امروز بیش از پیش زنده و حاضر است.

موسوی خطاب به والدین دانشمند شهید دکتر حسین طاهری که به همراه همسر و دو فرزندشان در اثر حملات دشمن آمریکایی صهیونی به شهادت رسیدند، این داغ را یک مصیبت بزرگ برشمرد و گفت:اگر چه این دانشمند عزیز امروز در کنار ما نیست، اما خون این شهید بزرگوار، بر تربیت و ایجاد انگیزه در جوانان نخبه و علمی این کشور اثر گذار خواهد بود.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با ابراز همدردی با خانواده شهدا گفت:ما درکنار شما هستیم و این الگوهای نخبه، علمی و نظامی را برای همیشه حفظ خواهیم کرد.

گفتنی است پیش از سخنان رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، طاهره تبیرئی مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان های استان تهران از خانواده شهدای جنگ رمضان بعنوان گنجینه های معنوی برای نسل امروز کشور یاد کرد و گفت:به فرموده رهبر شهیدمان، وظیفه ما خدمت به خاندان معظم شهدا و ایثارگران است و این برای ما هم تکلیف اداری و علاقه ذاتی و هم بعنوان یک چراغ راه است. در این دیدارها خانواده شهدا به بیان خاطراتی از حیات دنیوی شهیدان پرداختند.