  1. جامعه
  2. رفاه و خدمات اجتماعی
۲۶ فروردین ۱۴۰۵، ۱۹:۱۰

شهدا تاریخ سازان کشور هستند

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: هجرت شهدا اگرچه برای ما غم انگیز و مایه خسران است، لیکن توجه کردن در فلسفه شهادت به ما می آموزد که این شهدا تاریخ سازان این کشور هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایثار، سید احمد موسوی معاون رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، به همراه طاهره تبیرئی سرپرست بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان‌های استان تهران پیش از ظهر امروز چهارشنبه ۲۶ فروردین ماه با حضور در شهرستان پردیس با ۳ تن از خانواده شهدای جنگ رمضان دیدار و گفتگو کرد.

این دیدارها در منزل خانواده شهیدان والامقام«حسین طاهری، شهیده ریحانه طاهری، شهید محمدسجاد طاهری و شهیده معصومه اسمعیلی»از شهدای نخبه و دانشگاهی، خانواده شهیدان والامقام«علیرضا و رامین جعفری» و شهید والامقام«ابوالفضل خطیب زاده» انجام شد.

موسوی در این دیدارها با ادای احترام به ساحت مقدس رهبر شهید و شهدای جنگ رمضان و ابلاغ سلام و تهیات رئیس جمهور کشورمان پزشکیان به خانواده شهدا گفت: هجرت شهدا اگرچه برای ما غم انگیز و مایه خسران است، لیکن توجه کردن در فلسفه شهادت به ما می آموزد که این شهدا تاریخ سازان این کشور هستند. هویت ملی و تاریخی این کشور برای نسل های آینده، مرهون حماسه و ایستادگی شهیدان است.

معاون رئیس جمهور از شهدا بعنوان پرچمداران هویت و تاریخ این سرزمین یاد کرد و ادامه داد:مجموعه بنیاد با همراهی شما خانواده معظم شهدا، مروجان فرهنگ ایثار و شهادت در کشور است و در این راه با گام های استوار و محکم قدم بر می داریم.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران اذعان داشت:نسل نوجوان و جوان ما با تمسک به شهیدان و پیروی از راه ایشان، نشان داد که مفهوم ایثار و شهادت امروز بیش از پیش زنده و حاضر است.

موسوی خطاب به والدین دانشمند شهید دکتر حسین طاهری که به همراه همسر و دو فرزندشان در اثر حملات دشمن آمریکایی صهیونی به شهادت رسیدند، این داغ را یک مصیبت بزرگ برشمرد و گفت:اگر چه این دانشمند عزیز امروز در کنار ما نیست، اما خون این شهید بزرگوار، بر تربیت و ایجاد انگیزه در جوانان نخبه و علمی این کشور اثر گذار خواهد بود.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با ابراز همدردی با خانواده شهدا گفت:ما درکنار شما هستیم و این الگوهای نخبه، علمی و نظامی را برای همیشه حفظ خواهیم کرد.

گفتنی است پیش از سخنان رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، طاهره تبیرئی مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان های استان تهران از خانواده شهدای جنگ رمضان بعنوان گنجینه های معنوی برای نسل امروز کشور یاد کرد و گفت:به فرموده رهبر شهیدمان، وظیفه ما خدمت به خاندان معظم شهدا و ایثارگران است و این برای ما هم تکلیف اداری و علاقه ذاتی و هم بعنوان یک چراغ راه است. در این دیدارها خانواده شهدا به بیان خاطراتی از حیات دنیوی شهیدان پرداختند.

کد مطلب 6801987

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها