دیدار مسئولان لرستان با خانواده شهیدان «سفیدپری و طاووس بزنی»

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با نهمین روز از سال ۱۴۰۵، در استمرار برنامههای اداره کل بنیاد شهید لرستان یاد و خاطرۀ شهدای والامقام جنگ رمضان بار دیگر گرامی داشته شد.
معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان لرستان، امروز (۹ فروردین ۱۴۰۵) به همراه بازگیر، رئیس بنیاد شهید شهرستان خرمآباد و نورالهی، رئیس اداره مددکاری و مشاوره بنیاد شهید استان، با خانواده شهیدان والامقام دیدار و گفتوگو کرد.
این دیدار در راستای تکریم مقام شامخ شهدا و دلجویی از خانوادههای معظم آنان که در پی حملات رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار به درجه رفیع شهادت نائل آمدهاند، انجام شد.
در این دیدار صمیمانه، مسئولان بنیاد شهید ضمن ابراز همدردی با خانوادههای معظم شهدا، از صبر و بردباری و استقامت آنان در این مصیبت بزرگ تجلیل کردند.
شهیدان «یوسف سفیدپری»، «علیرضا سفیدپری» و «شهیده طاووس بزنی» از جمله شهدایی هستند که در جریان حملات اخیر دشمن صهیونی آمریکایی به مناطق مسکونی خرمآباد به شهادت رسیدند.
بنابراین گزارش؛ بنیاد شهید و امور ایثارگران استان لرستان در ایام سوگواری شهدای جنگ رمضان دیدارها با خانواده معظم شهدا را با جدیت بیشتری دنبال میکند.
