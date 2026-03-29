  1. استانها
  2. لرستان
۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۷:۲۴

دیدار مسئولان لرستان با خانواده شهیدان «سفیدپری و طاووس بزنی»

خرم‌آباد- مسئولان بنیاد شهید و امور ایثارگران لرستان با خانواده شهیدان والامقام «یوسف و علیرضا سفیدپری» و «شهیده طاووس بزنی» در خرم‌آباد دیدار کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با نهمین روز از سال ۱۴۰۵، در استمرار برنامه‌های اداره کل بنیاد شهید لرستان یاد و خاطرۀ شهدای والامقام جنگ رمضان بار دیگر گرامی داشته شد.

معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان لرستان، امروز (۹ فروردین ۱۴۰۵) به همراه بازگیر، رئیس بنیاد شهید شهرستان خرم‌آباد و نورالهی، رئیس اداره مددکاری و مشاوره بنیاد شهید استان، با خانواده شهیدان والامقام دیدار و گفت‌وگو کرد.

این دیدار در راستای تکریم مقام شامخ شهدا و دلجویی از خانواده‌های معظم آنان که در پی حملات رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار به درجه رفیع شهادت نائل آمده‌اند، انجام شد.

در این دیدار صمیمانه، مسئولان بنیاد شهید ضمن ابراز همدردی با خانواده‌های معظم شهدا، از صبر و بردباری و استقامت آنان در این مصیبت بزرگ تجلیل کردند.

شهیدان «یوسف سفیدپری»، «علیرضا سفیدپری» و «شهیده طاووس بزنی» از جمله شهدایی هستند که در جریان حملات اخیر دشمن صهیونی آمریکایی به مناطق مسکونی خرم‌آباد به شهادت رسیدند.

بنابراین گزارش؛ بنیاد شهید و امور ایثارگران استان لرستان در ایام سوگواری شهدای جنگ رمضان دیدارها با خانواده معظم شهدا را با جدیت بیشتری دنبال می‌کند.

کد مطلب 6786523

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها